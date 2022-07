La cámara ‘cuidamascotas’ que arrasa en Amazon: vigila, lanza golosinas y más

No hace mucho tiempo teníamos que estar todo el tiempo preocupados de nuestra mascotas porque en ocasiones la perdíamos de vista y teníamos miedo de que se hubiera perdido. No obstante, ahora con el avance de las tecnologías, puedes tener toda una serie de dispositivos para tener siempre la ubicación de tu mascota en tu móvil. Te hemos hecho una lista de 10 dispositivos que puedes adquirir para que tu mascota no corra peligro nunca.

FURBO CÁMARA PARA PERROS

FURBO - CÁMARA para Perros: Telecámara HD WiFi para Mascotas con Audio Bidireccional, Visión Nocturna, Alerta de Ladrido y Lanzamiento de Golosinas, Diseñado para Perros 🐾 Lanzamiento Divertido de Premios: Lance un premio o una...

🐾 Cámara Full HD y Visión nocturna: Descubra la vida secreta...

🐾 Chat Bidireccional: Escuche y tranquilice a sus perros como...

🐾 Alerta de Ladrido: Envía notificaciones push a su...

🐾 Es necesario disponer de una conexión a internet y una...

Esta cámara para perros tiene un precio de 139€ y cuenta con un envío de Amazon Prime de tan solo 1 día para que puedas tenerla en casa cuanto antes. Tiene un 30% de descuento ya que antes costaba 199€ y cuenta con devolución gratuita. Puedes apoyarte en el método de financiación de Cofidis que te permite adquirirlas en 4 cuotas cómodas.

Es una cámara que funciona de manera inalámbrica lo que hace que tenga un funcionamiento mucho más cómodo. Funciona tanto en Android como en IOS y es una cámara con calidad FULL HD. Incluso tiene una alerta por ladrido. Cómprala aquí.

IMOU 4MP CÁMARA DE VIGILANCIA

Esta cámara de vigilancia tiene un precio de tan solo 39,99€ y cuenta con un envío prime de tan solo 1 día para que puedas tenerla en el hogar cuanto antes. Tiene devolución gratuita y cuenta con una puntuación de 4,5 estrellas sobre un total de 5. Si compras 2 unidades, te hacen un descuento del 5%.

Tiene más de 7 mil valoraciones por lo que la calidad está asegurada. Puedes elegir entre diferentes modelos para adaptarla a tu gusto y cuenta con todo lo necesario para que tu mascota pueda estar bien vigilada. Cómprala aquí.

CÁMARA DE VIGILANCIA WIFI EN AMAZON

Esta cámara de vigilancia WIFI tiene un precio de 69,99€ y cuenta con un envío prime de tan solo 1 día para que puedas tenerla en casa cuanto antes. Tiene devolución gratuita y cuenta con un 20% de descuento si reúnes ciertos requisitos. Tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre un total de 5 con más de 2 mil valoraciones.

Puedes apoyarte en el método de financiación de Cofidis que te permite adquirirla en 4 cuotas cómodas. Es una cámara inalámbrica por lo que es muy cómoda de posicionar y cuenta con una calidad de alta resolución. Cómprala aquí.

CÁMARA PARA PERROS

Cámara para perros, cámara interior para cuidado de mascotas y bebés, cámara WiFi con audio de 2 vías, detección de movimiento, visión nocturna, funciona con Alexa (blanco) La cámara de seguridad para el hogar tiene una tecnología...

Esta cámara WiFi está equipada con un sistema de detección...

La cámara de seguridad para el hogar tiene un ángulo de visión...

Conéctate fácilmente a Alexa o Google Assistant, lo que te...

Esta cámara para perros tiene un precio de 29,35€ y cuenta con un envío gratuito de tan solo 6 días para que puedas instalarla en casa cuanto antes. Tiene función de WIFI y también tiene un audio con 2 vías para mayor calidad. Otra de sus funciones es la detección de movimiento y la visión nocturna.

Es una cámara inalámbrica por lo que su colocación resulta muy fácil y tiene todas las funciones necesarias para tener a tu mascota localizada. Además, tiene un ángulo de visión de 120 grados. Cómprala aquí.

COLLAR PARA MASCOTAS CON LOCALIZADOR

Este collar para mascotas con localizador tiene un precio de 14,91€ y cuenta con un envío gratuito de alrededor de 1 mes. Tiene un descuento del 5% si reúnes ciertas condiciones y cuenta con un tamaño M, L y XL para adaptarlo a tu mascota.

Está realizado con nailon y neopreno para que sea muy cómodo de poner además de flexible. También protegen el cuello de tu mascota de la irritación. Tiene un cinta reflectante de 360 grados para que sea fácil de localizar. Cómprala aquí.

LOCALIZADOR GPS PARA MASCOTAS

Este localizador GPS para mascotas tiene un precio de 49,90€ y cuenta con un envío prime de tan solo 1 día para que puedas tenerlo en casa cuanto antes. Tiene devolución gratuita y cuenta con un peso de tan solo 20 gramos para que el collar sea lo más ligero posible. Esto hace que sea ideal tanto para perros como para gatos.

La localización se realiza en tiempo real para que si ocurre cualquier cosa puedas actuar en el momento. También tiene historial de ubicaciones y seguimiento de toda la actividad. Cómpralo aquí.

COLLAR GPS PARA PERROS EN AMAZON

Este collar GPS para perros en Amazon tiene un precio de 47,98€ y cuenta con un envío de Amazon Prime de tan solo 1 día para que puedas tenerlo en casa cuanto antes. Tiene devolución gratuita y cuenta con una puntuación de 3,5 estrellas sobre un total de 5 con 26 valoraciones.

Tiene un localizador GPS que hace que tu mascota no pueda perderse. Solo necesitas una tarjeta SIM para activarla y que admita red 2G. Tiene un historial de 6 meses y alarma SOS. Además, es resistente al agua. Cómpralo aquí.

COLLAR DE PERRO AIRTAG

Este collar de perro airtag tiene un precio de 13,99€ y cuenta con un envío gratuito de alrededor de 28 días. Puedes elegir entre varios colores para adaptarlo a tu gusto personal y puedes elegir entre un modelo METRO y un modelo SG.

Está realizado en poliéster lo que hace que sea un collar traspirable evitando la acumulación de humedad. Tiene el tamaño idea para tu mascota y contiene un rastreador anti-pérdida. Esto hace que sea un complemento esencial para el cuidado de tu mascota. Cómpralo aquí.

TRACTIVE GPS DOG 4

Oferta Tractive GPS DOG 4. Conoce siempre la ubicación de tu perro. Manténlo en forma con el Seguimiento de Actividad. Distancia ilimitada. (Azul oscuro) SE NECESITA SUBSCRIPCIÓN: desde solo 4 € / mes*. Sin tarifas...

MODO LIVE Y DISTANCIA ILIMITADA: sigue cada paso de tu perro con...

VALLA VIRTUAL: configura zonas seguras como tu jardín o el...

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD: comprueba si tu amigo perruno está en...

HISTORIAL DE UBICACIONES y COMPARTIR: averigua a qué se dedica...

Este collar tractive GPS dog 4 tiene un precio de tan solo 32,49€ y cuenta con un envío de Amazon Prime de tan solo 1 día para que puedas tenerlo en casa cuanto antes. Tiene un descuento del 32% ya que antes costaba 49,99€ y tiene devolución gratuita. Puedes aplicar un cupón del 10% de descuento si reúnes ciertas condiciones.

Es un collar esencial para el cuidado de tu mascota ya que tiene seguimiento de su actividad, historial de ubicaciones y distancia ilimitada. Esto quiere decir que puedes saber dónde va a estar tu mascota en todo momento. Cómpralo aquí.

COLLAR GPS PARA DETECTAR A TU MASCOTA

Este collar GPS tiene un precio de 79,99€ y cuenta con un envío de Amazon Prime de tan solo 4 días para que puedas tenerlo en casa cuanto antes. Tiene devolución gratuita y cuenta con un método de financiación de Cofidis para que puedas adquirirlo en 4 cuotas cómodas.

Cuenta con localizador y seguimiento de mascotas, un tamaño muy ligero que hará que tu mascota no se lo quiera quitar y valla electrónica. También cuenta con una memoria histórica de 90 días. Cómpralo aquí.