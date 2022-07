10 famosos que reconocen públicamente su bisexualidad

Antonio Canales

Esto sorprendió a una gran cantidad de gente. Porque Antonio Canales era un artista que había estado casado anteriormente, con una mujer. De hecho, la gente se enteró a través de publicaciones del corazón, cuando le cazaron teniendo sexo con alguien desconocido para las cámaras.

Él no se asustó ni hizo un mundo de este gesto. Es más, se lo tomó con toda la naturalidad del mundo, y que hizo que mucha gente le aplaudiera. Y dijo: “Ser bisexual no es nada malo. La bisexualidad es mucho más potente que la homosexualidad o la heterosexualidad porque es más común, pero la gente no quiere mirarse al espejo y verlo”.