Toñi Moreno comparte 3 recetas con queso en airfryer: rápidas, ricas y resultonas

Reconócelo, a ti también te da pereza encender el horno un martes a las nueve de la noche. Toñi Moreno lo sabe, y por eso ha compartido tres recetas con queso en airfryer que son la definición de cena rápida: rápidas, ricas y resultonas. Con cuatro ingredientes de Mercadona y sin ensuciar la cocina más de lo justo.

La receta que más repite en su casa: quesadilla de queso de cabra y miel

Es la reina de sus vivos: una tortilla de trigo, queso de cabra desmigado por encima, un chorrito de miel y cinco minutos en la airfryer a 190 °C. El resultado es una quesadilla crujiente por fuera y con el queso fundido que se sale. Toñi la parte en cuatro triángulos y la sirve con unos tomatitos cherry para hacer el paripé. Una cena lista en menos de diez minutos.

El truco está en poner un peso encima —un plato que aguante el calor— durante los últimos dos minutos. Así la tortilla no se levanta y el dorado queda uniforme, como de restaurante mexicano con solera. Si no tienes queso de cabra, vale con semicurado o incluso mozzarella, pero la chispa de la miel es lo que la vuelve adictiva.

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Palitos de queso empanados: el picoteo que te alegra el fin de semana

La segunda receta es de las que hacen ruido en el grupo de WhatsApp: palitos de queso envueltos en una mezcla de harina, huevo y pan rallado con especias. En ocho minutos a 200 °C se convierten en bocados crujientes con el queso derretido por dentro. Toñi los moja en mermelada de tomate o en salsa de yogur, y confiesa que siempre hace el doble de cantidad porque vuelan.

El corte del queso es clave: en dedos gruesos de un centímetro, no más finos, para que no se fundan antes de que la costra se dore. Ella recomienda cheddar o un tierno semicurado, porque el muy blando tipo brie se escurre y deja la cesta hecha un asco. Un truquito: pulveriza un poco de aceite sobre los palitos antes de cerrar el cajón para que queden dorados sin secarse.

¿Merece la pena liarse con la airfryer para esto? La opinión de una cocinillas

La respuesta corta: sí, y más de lo que crees. Estas recetas no necesitan técnica ni ingredientes raros, y la airfryer evita el engorro de encender el horno grande. Toñi las ha ido puliendo en directos y tienen la ventaja de que apenas manchan y se preparan en el tiempo que tardas en poner la mesa. Y si lo que te va es el espectáculo, sus rollitos de primavera con queso y jamón serrano son el culmen de la sencillez: enrollas el queso y el jamón en pasta brick, pintas con aceite y en seis minutos a 200 °C tienes un entrante que no desentonaría en un chino.

Para los que desconfían de la airfryer porque creen que deja las cosas secas, estas recetas son la prueba de que el queso sale perfecto. Eso sí, hay que ser generoso con él: mejor que sobre y gotee un poco que quedarse corto. Y aunque la presentadora no tiene un canal de cocina propio, sus vídeos en Instagram ya son una referencia para quienes quieren salir de los mismos platos. Por si te pica la curiosidad, puedes consultar su trayectoria en Wikipedia.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: entre 10 y 15 minutos según la receta. Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: precalienta siempre la airfryer tres minutos para que el queso no se escape antes de que se selle la costra.