Chelsea Handler carga contra los cómicos MAGA en el roast de Kevin Hart: "Las bromas sobre linchamientos no son graciosas"

Chelsea Handler ha soltado el bombazo que le faltaba al roast de Kevin Hart en Netflix. La humorista no se ha mordido la lengua y ha disparado contra los cómicos MAGA que hicieron chistes racistas durante la grabación. Y en cuestión de horas, la polémica ha estallado en la cara de unos cuantos humoristas muy concretos.

A ver, que no es la primera vez que este especial se mete en un jardín: el pasado homófobo de Hart ya venía caldeando el ambiente desde que se anunció. Pero lo de ahora, con chistes sobre linchar a personas negras, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un roast de Netflix con un historial polémico, una pelea pública entre cómicos progres y conservadores, y una frase que va a dar para cientos de vídeos de TikTok. Esto arderá varios días, mínimo.

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El chiste que ha incendiado la noche

El roast, que se grabó la semana pasada y se estrenó este mismo martes, ya prometía chispazos. Pero uno de los cómicos invitados, del ala más trumpista de la comedia, soltó una broma sobre linchamientos de afroamericanos que provocó un silencio incómodo en la sala. Chelsea Handler no se calló: “Las bromas sobre linchar a negros no son una broma. El linchamiento no es un chiste”, espetó delante de las cámaras.

La confesión ha corrido como la pólvora en X, donde las palabras de Handler están siendo aplaudidas por una legión de fans y, al mismo tiempo, atacadas por quienes defienden que en un roast vale todo.

Por qué esto va más allá del roast

Según ha trascendido, el chiste no fue improvisado: el cómico en cuestión ya tiene un historial de humor basura racista y homófobo en sus monólogos, lo que ha convertido esta polémica en un campo de batalla político. Handler, conocida por sus posturas progresistas, ha aprovechado para señalar a la “tropa MAGA” de la comedia, ese grupo de humoristas que llevan años blanqueando el supremacismo blanco con el escudo del “solo era una broma”.

La comunidad está partida en dos. Por un lado, los que celebran que alguien ponga límites a un humor que normaliza la violencia racial; por otro, los que acusan a Handler de ser una “policía del humor”. El debate es viejo, pero esta vez la chispa ha caído en un polvorín.

Un patrón que se repite, y que no es casualidad

No hace falta ser muy avispado para ver el precedente: en 2024, otro roast de Netflix con John Mulaney desató un escándalo similar cuando un participante bromeó sobre deportaciones de latinos. La plataforma siempre ha presumido de dar espacio al humor sin censura, pero la línea entre provocar y normalizar el odio es cada vez más borrosa.

En la redacción creemos que el roast es un género que puede ser salvaje sin tener que recurrir al racismo barato. Chelsea Handler ha puesto el dedo en la llaga y ahora toca ver si Netflix emite un comunicado o vuelve a hacer la vista gorda. Mientras tanto, el timeline seguirá ardiendo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)