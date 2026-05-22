Tesla elimina la compra única de FSD en Europa y lo convierte en suscripción de 99 euros al mes

Tesla ha decidido que en Europa no vendes el FSD, lo alquilas. Y no precisamente barato. La empresa de Elon Musk ha eliminado la posibilidad de comprar la conducción autónoma total (o “capacidad de conducción automatizada total (supervisada)”, como la llaman ahora) por un pago único de 7.500 euros. A partir de ahora, todo lo que antes podías adquirir por separado —el Piloto Automático mejorado, el FSD supervisado y algún que otro extra— queda agrupado en una suscripción mensual de 99 euros. Un movimiento que huele más a estrategia de ingresos recurrentes que a mejora del servicio.

Qué incluye exactamente el plan de 99 euros al mes

El nuevo paquete combina lo que antes eran dos extras independientes: el Piloto Automático mejorado (3.800 euros hasta hace nada) y el FSD supervisado (7.500 euros). Ahora, por 99 euros al mes, te llevas funciones como el autogiro, cambio de carril automático, control de crucero adaptativo, aparcamiento automático, respuesta a semáforos y señales de stop, navegación con autogiro y las dos versiones de 'Convocar' (Dumb Summon y Actually Smart Summon). Todo súpervisado, claro. La conducción automatizada total propiamente dicha llegará cuando los reguladores de cada país den luz verde, cosa que, a día de hoy, solo han hecho Países Bajos y Lituania.

El gran problema: el FSD sigue siendo un espejismo en la mayoría de Europa

Tesla lleva años vendiendo el FSD como el futuro que está a punto de llegar. Pero la realidad es que en España, por ejemplo, lo máximo que hemos visto han sido unas demostraciones públicas a principios de año, después de que se autorizara su prueba en carreteras nacionales a finales de 2025. Mientras tanto, pagar 99 euros al mes por un pack de ayudas que en muchos otros coches vienen de serie o son opcionales y más baratas es un desembolso considerable. Y sobre todo cuando Tesla aún no puede decir con certeza cuándo activará el modo sin supervisión.

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El precedente: la estrategia del alquiler perpetuo

No es la primera vez que Tesla apuesta por suscripciones para monetizar sus funciones de software. Ya lo hace con la conectividad premium, y en Estados Unidos lleva tiempo ofreciendo el FSD por suscripción. Pero en Europa, la maniobra llega cuando la competencia china (BYD, NIO, XPeng) ya ofrece asistencias avanzadas sin coste adicional en algunos modelos. La pregunta que queda en el aire es si alguien estará dispuesto a pagar 1.188 euros al año por funciones que, en el mejor de los casos, te dejan ser copiloto de tu propio coche mientras miras al frente con las manos en el volante. Tesla justifica el movimiento con la promesa de que el FSD supervisado se activará en más países “según el desarrollo y la aprobación regulatoria”, como recoge la página de soporte de Autopilot. Pero después de años de espera, el escepticismo es más que razonable.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 4,5/10. La suscripción agrupa funciones útiles pero nada que otros fabricantes no den por menos dinero o directamente de serie. El FSD sin supervisión sigue siendo una promesa vacía en la mayoría de los mercados europeos. Poco hype, mucho marketing — y un desembolso mensual que, de momento, no convence a nadie.

El resumen para vagos (TL;DR)