Khloé Kardashian defiende la crianza gentil después de que su hijo de 3 años arruinara una fiesta de graduación

Si creías que las fiestas de fin de curso eran un oasis de paz, Khloé Kardashian te ha mandado un aviso con una anécdota que ya está corriendo por todos los grupos de WhatsApp de padres. La hermana de Kim ha contado en un podcast cómo su hijo Tatum, de tres añitos, convirtió la ceremonia de graduación de su amiga en una zona catastrófica digna del Taz de Tasmania. Y el debate está servido.

El tornado de tres años que lo arrasó todo

Khloé no se anduvo con rodeos. 'Veía una mesa, la destrozaba, y pasaba a la siguiente', relató entre risas. La escena, según sus propias palabras, parecía sacada de un dibujo animado: el pequeño Tatum atravesaba la fiesta como un torbellino imparable, tirando decoración, arrancando globos y dejando un rastro de confeti y llantos ajenos. 'Había que estar allí para verlo actuar así', añadió, consciente del caos que montó.

La mamá no escondió que le pareció 'muy divertido', pero las redes han saltado con un argumento muy distinto. Porque el crío no solo jugó: literalmente, 'demolió' parte del montaje del evento. La anécdota, que habría sido una pesadilla para cualquier otra madre, para ella fue solo una muestra más de la personalidad del niño.

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Crianza gentil: la técnica que incendia internet

Aquí viene lo bueno. Khloé Kardashian es una firme defensora de la 'gentle parenting', esa corriente educativa que apuesta por entender las emociones del niño, evitar los castigos y guiar desde la empatía. Y la anécdota ha reabierto una guerra que lleva meses cociéndose a fuego lento en TikTok: ¿hasta qué punto es válido no poner límites?

Los comentarios en X y en los foros de maternidad se han dividido en dos bandos. Por un lado, las madres que aplauden la calma de Khloé al no reñir al niño en público: 'está respetando su etapa de desarrollo'. Por otro, las que señalan que una fiesta de kindergarten no es terreno de juego libre y que faltó una intervención básica: 'un niño de tres años puede entender que eso no se hace, y si no, se le enseña'. El rifirrafe ya tiene hashtag propio y acumula miles de visualizaciones.

Esto ya lo hemos visto: el eterno debate de la disciplina

No es la primera vez que la tribu Kardashian-Jenner nos mete en un dilema sobre crianza. Desde las rabietas de North West hasta la educación en casa de los hijos de Kourtney, cada paso de la familia se convierte en tendencia. Pero el caso de Tatum tiene un matiz diferente: es la primera vez que Khloé presume públicamente de una escena tan caótica sin mostrar el más mínimo atisbo de corrección, y eso ha puesto el foco en la delgada línea entre la crianza respetuosa y la permisividad total.

El precedente más cercano fue el de una influencer española el año pasado, cuando permitió a su hija pintar con rotulador todas las paredes de un alquiler vacacional y lo justificó como 'creatividad libre'. Las redes se incendiaron entonces igual que ahora. En ambos casos, el problema real no es el comportamiento del niño, es la decisión pública de normalizar lo que otros padres viven con auténtica ansiedad. Y aquí es donde la lectura se vuelve más afilada: contar una anécdota tan bestia sin una reflexión sobre los límites puede resultar, como mínimo, irresponsable.

Dejémoslo en un 'ya veremos'. Porque si algo sabemos del clan Kardashian es que todo lo convierten en contenido. No tardaremos en ver reacciones en vídeo, tuits borrados o alguna respuesta pasivo-agresiva en un story. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿criar desde el respeto exige no intervenir nunca o precisamente lo contrario?

El chisme en 3 claves (TL;DR)