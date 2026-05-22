Carreras de esperma en Silicon Valley: el negocio de 75 millones que busca salvar la fertilidad

Reconozco que cuando vi el primer vídeo pensé que era una broma. Pero no, lo que tienes delante es un tipo ganando 10.000 dólares porque su esperma cruzó primero una línea de meta bajo un microscopio. Sí, has leído bien. Las carreras de esperma, o Sperm Racing, son el último invento de Silicon Valley para hablar —y hacer negocio— sobre la fertilidad masculina.

El dato que lo dispara todo es demoledor: la concentración mundial de espermatozoides se ha desplomado más del 50% entre 1973 y 2018. Literalmente, hemos pasado de 101 millones a 49 millones por mililitro. Y aunque algunos científicos discuten si el peligro es tan exagerado, lo que importa aquí es que un adolescente de 17 años vio en esa crisis una oportunidad de oro.

El cerebro detrás del esperma velocista

Eric Zhu ni siquiera había terminado el instituto. Lanzó su primera startup desde el baño del colegio y, cuando un inversor le pidió la idea más loca que tuviera, soltó: «Carreras de esperma». Esperaba una carcajada, pero recibió 1,5 millones de dólares para montar el primer evento en Los Ángeles.

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La noche de abril de 2025 quedó grabada: cientos de personas animando a gametos en una pantalla como si fuera la final de la Champions. Los vídeos acumularon 450 millones de visualizaciones. Y los inversores, con el ojo bien abierto, metieron otros 10 millones de dólares unos meses después. Hoy la empresa ya está valorada en 75 millones. No está nada mal para un chaval que jugaba con pipetas.

Una pista de cinco milímetros que imita el cuerpo humano

Aquí es donde la cosa se pone interesante. No estamos ante carreras cutres: el equipo diseñó una pista microfluídica con dos carriles que simula el sistema reproductivo femenino, con gradientes químicos y todo. Los espermatozoides nadan contracorriente gracias a un fenómeno llamado reotaxis, y el ganador se decide por visión computacional. En otras palabras, tecnología punta para ver quién es el más rápido.

Los participantes no llevan su muestra en persona: reciben un kit por correo, la devuelven a California y, tras un proceso de laboratorio (lavado, centrifugado, incubación), los espermatozoides compiten en directo. En un duelo entre estudiantes de USC y UCLA, el ganador invirtió solo 1 minuto y 3 segundos en completar el recorrido y se embolsó 10.000 dólares. El perdedor fue bañado en líquido blanco ante los aplausos. Sí, todo muy sutil.

Silicon Valley se obsesiona con tu fertilidad

Que esto haya triunfado no es casualidad. Llevan años con el biohacking metido en vena: miden el sueño, el VO2 máximo, la glucosa en tiempo real. ¿Por qué no iban a medir la calidad del semen? El podcaster Andrew Huberman ya dedicaba horas a cómo optimizar el esperma. Lo de las carreras es simplemente el paso lógico de una cultura que convierte cualquier dato en competición.

James Parillo, uno de los inversores, lo resumió perfecto: si ya competimos con nuestros pasos diarios y nuestras horas de ayuno, ahora toca competir con la fertilidad. Y cuando la gente compite, entrena; cuando entrena, gasta. El mercado de la salud reproductiva masculina se proyecta en 7.180 millones para 2037, y Zhu ya prepara líneas de suplementos vitamínicos y alianzas universitarias. El plan es claro: de las carreras al ‘fitness reproductivo’.

Lo más loco es que esto ha conseguido lo que décadas de estudios científicos no lograron: que tú y yo hablemos de fertilidad masculina mientras tomamos café. Y aunque haya quien critique que las primeras carreras fueron pregrabadas o que hay apuestas de por medio, nadie puede negar el ruido. Hasta el punto de que, si la tendencia sigue, igual dentro de unos años vemos una sección de ‘esperma training’ en el gimnasio. No sé si reírme o asustarme.

🧠 Para soltarlo en la cena

La fertilidad masculina es ahora un deporte microscópico y viral.