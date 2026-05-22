Nueva baja laboral retribuida al 100 % para donantes de órganos: lo que dice el BOE

Donar un órgano o tejido ya no te hará perder ni un euro de tu sueldo. Suena a lógica pura, pero hasta ahora no estaba blindado por ley. El BOE acaba de publicar la reforma que garantiza una baja laboral con el 100% de la retribución para cualquier trabajador que se ausente por una donación. Aquí te cuento lo que cambia de verdad, sin letra pequeña que maree.

En qué consiste la nueva baja: sin perder un euro

Vamos al grano: la nueva norma cubre el 100% del salario desde el día que ingresas en el hospital para donar un órgano, un tejido o células. Antes, esta situación podía depender del convenio de tu empresa o de lo que decidiera la mutua. Ahora es un derecho automático. El periodo incluye la hospitalización y el tiempo de recuperación que los médicos consideren necesario, sin un límite máximo fijado de antemano.

Esto es importante porque elimina la incertidumbre económica para el donante. Si estabas dudando en hacerte las pruebas de compatibilidad por miedo a que la baja te dejara en números rojos, este cambio te quita esa losa de encima.

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A quién protege y durante cuánto tiempo

La medida aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena, sin importar el tipo de contrato. La baja se activa desde el ingreso hospitalario y se mantiene hasta el alta médica que certifique que estás en condiciones de volver. No hay un tope de días prefijado: depende de la intervención y de la persona. La Seguridad Social considera este permiso como una incapacidad temporal por contingencia común, pero con una mejora retributiva que la equipara al salario íntegro.

Un detalle que cambia todo: el periodo de observación posterior a la donación también está incluido. Es decir, ese mes o mes y medio en el que los médicos te hacen seguimiento no te restará un céntimo de la nómina.

Por qué es un avance (y qué flecos deja sin resolver)

Esta reforma, publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado, el diario oficial donde se recogen todas la leyes y normas), llega después de años de reclamaciones. En 2018 ya se aprobó un permiso retribuido para donantes vivos de riñón en el ámbito público, pero la aplicación era irregular. Ahora se unifica y se amplía a todas las donaciones, también de médula, que es la más común entre jóvenes. España lleva 33 años liderando las donaciones a nivel mundial, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes, pero el respaldo laboral seguía siendo una asignatura pendiente.

Yo lo veo así: es un paso adelante enorme para quitar barreras económicas a un acto altruista. Sin embargo, la norma no aborda otros problemas laborales que pueden surgir después, como la reincorporación a un puesto de alta exigencia física. La protección durante la baja es sólida, pero la vuelta al trabajo queda en manos de la negociación individual con la empresa. Ahí hay un fleco que puede generar ansiedad. Aun así, el mensaje está claro: donar no puede costarte el sueldo.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)