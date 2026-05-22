¡Vuelve Crazy Taxi! Un teaser de 5 segundos que confirma su regreso

Han pasado siete años desde que la cuenta oficial de Crazy Taxi emitiese señal alguna. Y ayer, de repente, soltó un vídeo de 5 segundos. No hay tráiler cinematográfico, no hay gameplay, no hay fecha; solo un cartel de 'TAXI' que se ilumina y un motor que ruge de fondo. Pero el mensaje es nítido: el regreso está cerca.

¿Qué enseña exactamente el vídeo de 5 segundos?

La cuenta oficial de Crazy Taxi en X llevaba siete años completamente muda. Hasta ayer, 21 de mayo, que colgó un clip de apenas un parpadeo. Se ve el frontal de un descapotable clásico —el mismo con el que nos partimos la cara en la recreativa— y el icónico letrero de 'TAXI' se enciende con un zumbido eléctrico. No hay más. Pero a estas alturas cualquier migaja es un festín.

Y la intención no puede ser más obvia: SEGA está calentando motores para el 'No E3' que se viene en junio. Con el Summer Game Fest y otros escaparates a la vuelta de la esquina, era el momento perfecto para desempolvar la franquicia con un teaser que dice «estamos vivos» sin gastar un céntimo en marketing. Según recuerda IGN España, en 2023 SEGA ya nos había adelantado que este regreso sería muy distinto al arcade original.

Publicidad

Por qué SEGA se la juega con un Crazy Taxi online de mundo abierto

Aquí no hablamos de un remake bonito del arcade noventero. El estudio Sapporo, la división de SEGA al cargo, está cocinando una reimaginación completa que convierte Crazy Taxi en un MMO de conducción en mundo abierto. Inspirado en la costa oeste de Estados Unidos y construido con Unreal Engine 5, el juego promete mantener la esencia —llevar pasajeros lo más rápido posible— pero añadiendo capas de multijugador y mecánicas competitivas que recuerdan a un Forza Horizon descafeinado y con más gritos.

La idea se anunció en los The Game Awards de 2023 y desde entonces hemos tenido cuentagotas de información. Se sabe que habrá eventos en tiempo real, una ciudad viva repleta de jugadores y modos que aún no nos han detallado. La mayoría de los seguidores del arcade original piensa que el salto al online es un riesgo, pero también reconoce que la fórmula clásica necesitaba un volantazo para no quedarse en un mero fetiche nostálgico. La posibilidad de compartir ciudad con docenas de taxistas reales y competir por las carreras más rápidas suena a disparate en el mejor sentido.

El mes de junio huele a gasolina y taxis locos

Con Summer Game Fest, el Xbox Games Showcase y el State of Play más la retahíla de directos que suelen saturar el calendario de junio, el nuevo Crazy Taxi tiene la alfombra roja perfecta para un gameplay en condiciones. SEGA no ha confirmado presencia, pero el teaser suena a cuenta atrás. Si Sapporo Studio consigue mostrar un mundo abierto vibrante, sin cajas de botín ni pases de batalla que den dentera, podríamos estar ante uno de los sleeper hits del año. Eso sí, habrá que ver si el juego conserva la banda sonora punk rock de The Offspring que marcó la infancia de media generación. Por ahora SEGA no ha dicho ni pío sobre la música, pero sin 'All I Want' en los menús esto no es Crazy Taxi.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La nostalgia por el arcade y el descaro de hacer un MMO de taxis locos con Unreal Engine 5 es una combinación que o sale genial o se despeña con estilo. Si Sapporo Studio acierta con la diversión inmediata y no mete la pata con las microtransacciones, puede recuperar la magia del original sin perder a los nuevos jugadores. Cita obligada en el próximo Summer Game Fest.

El resumen para vagos (TL;DR)