La mini lavadora Xiaomi para ropa interior que evita la contaminación cruzada ya es oficial

Si vives en un piso sin tendedero y cada lavado es una partida de Tetris con los calcetines, Xiaomi acaba de hacerte un favor. Su nueva mini lavadora de ropa interior esquiva la contaminación cruzada y mete hasta 14 pares de calcetines en un solo ciclo. Sí, has leído bien.

El asunto pinta curioso. Una lavadora de apenas 1 kg que, según la propia Xiaomi, evita que las bacterias de los calcetines acaben en tu sujetador favorito. No es magia: es el nuevo gadget del ecosistema Mijia que acaba de hacerse oficial.

Qué es exactamente este trasto y por qué mola

La Mijia Mini Dual-Zone Washing and Drying Machine (nombre impronunciable, pero la idea es clara) tiene dos tambores independientes que dividen el kilo de capacidad en dos zonas de 0,5 kg cada una. Cada compartimento cuenta con su propia entrada y salida de agua, así que el líquido sucio de un tambor nunca se mezcla con el otro. La versión literal de lavar los trapos sucios por separado.

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En números prácticos, hablamos de espacio para 14 pares de calcetines, 15 prendas de ropa interior femenina o siete de ropa interior masculina. Menos de 0,2 metros cuadrados de superficie, así que cabe en un baño pequeño o sobre la encimera. Para quien ha sufrido coladas infinitas en un piso compartido, esto suena a gloria.

El verdadero truco: desinfección sin dramas

Lo que realmente llama la atención no es el doble tambor, sino cómo ataca la higiene. El ciclo alcanza los 95 °C para liquidar bacterias y virus, y además incluye un programa de autolimpieza de 15 minutos con vapor y agua caliente. Vamos, que se desinfecta sola mientras tú miras TikTok.

El secado también tiene su gracia: usa sensores térmicos que paran el ciclo en cuanto detectan que la ropa está seca, protegiendo tejidos delicados del calor excesivo. Y si eres de los que olvida sacar la ropa, la máquina activa un sistema antibacteriano que evita malos olores. Xiaomi ha pensado hasta en los despistados crónicos.

En el apartado conectado, la mini lavadora se empareja con HyperOS y la app Mi Home, desde donde puedes manejar 17 de los 23 programas, ajustar temperatura o nivel de agua. También responde al asistente Xiao Ai y recibe actualizaciones OTA. Menos mal que no fríe huevos aún.

¿El gadget definitivo para obsesos del orden o un capricho de 190 euros?

Recordemos otros electrodomésticos mini que prometían salvar la convivencia: las minilavadoras tradicionales solían ser un timo, con poca potencia y ruidosas como un avión. Xiaomi parece haber corregido esos errores: el precio, unos 190 euros al cambio, no es descabellado para un aparato que realmente separa coladas sin ocupar media cocina. Pero hay un pero: de momento solo se vende en China a partir del 30 de mayo. Si llegara a España, podría ser el compañero de piso ideal.

Mi apuesta: este gadget apunta maneras para cualquiera que comparta lavadora y sufra las consecuencias. No es para todos, pero resuelve un conflicto doméstico concreto con más estilo que un cesto de la ropa sucia. Y ya solo por evitar la guerra de los calcetines, vale cada yuan.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. Resuelve un problema real, el precio no es una locura y el diseño está bien pensado, pero la ausencia de fecha para el mercado global rebaja el hype. Si vives con alguien que mezcla toallas y calcetines, este trasto te hará feliz — y quizá te devuelva la paz en el baño.

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El resumen para vagos (TL;DR)