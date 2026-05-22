Es oficial: GTA VI saldrá el 19 de noviembre de 2026 y las reservas arrancan en verano

Que Rockstar no se va a dormir en los laureles con GTA VI es algo que ya sabíamos, pero que el mismísimo CEO de Take-Two tenga que salir a calmar a las masas es síntoma de que la paranoia había alcanzado cotas ridículas. Strauss Zelnick ha sido tajante: el juego sale el 19 de noviembre de 2026 y las reservas arrancan este mismo verano.

La fecha que nadie moverá

A tres meses de que se abran los grifos de la preventa, Take-Two ha aprovechado la presentación de resultados para disipar cualquier duda. Zelnick se lo soltó a IGN con una naturalidad pasmosa: «Seguimos por el buen camino». No hay retraso, no hay catástrofe, no hay excusa para seguir mirando calendarios con angustia. El 19 de noviembre está grabado en piedra, o al menos en un PDF financiero.

La confirmación llega tras meses de silencio sepulcral por parte de la desarrolladora. Desde que Rockstar publicó el primer tráiler en diciembre de 2023, la comunidad ha vivido de migajas: un bulo aquí, un análisis de sombras allá. La sed de información es tanta que hasta el rumor más descabellado se convierte en noticia. Pero ahora ya hay algo sólido a lo que agarrarse.

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Verano de hype y carteras temblando

La campaña de marketing se pondrá en marcha en los próximos meses y, con ella, las reservas. Si GTA V vendió 11 millones de copias en sus primeras 24 horas, GTA VI aspira a reventar todos los récords. Las ediciones coleccionista van a desaparecer en minutos, y los servidores de las tiendas online lo saben. No será el tráiler 3 que muchos esperaban, pero tener fecha de lanzamiento firme y una ventana para encargar el juego es casi tan bueno como ver a Jason y Lucía en acción.

Algunos ya hacen números: 90 euros por la edición estándar, otros tantos por la Edición Especial, y quién sabe si una edición de coleccionista con mapa de Vice City incluido. Ahorrar este verano va a ser un infierno para los fans.

¿Por qué tanto miedo al retraso?

El historial de Rockstar con las fechas no es perfecto: Red Dead Redemption II se movió dos veces. Y en estos años de desarrollo eterno, cualquier mínima sacudida dispara las alarmas. La «paranoia» , como la describió Vida Extra , se ha convertido en el estado emocional por defecto del fan. Pero Zelnick ha querido dejar claro que todo va según lo previsto. La reunión de inversores era el momento perfecto para bajar el hype si fuera necesario, y no lo han hecho. Eso es buena señal.

Aun así, la prudencia no está de más. Un juego de esta escala no se termina hasta que está en las manos del usuario. Pero si el CEO sale a clavar una fecha concreta en medio de un aluvión de rumores, es porque alguien dentro de Rockstar duerme tranquilo. Y eso, en pleno 2026, ya es noticia.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9,5/10. Rockstar juega a otro ritmo, y con GTA VI apunta a romper la industria. Menos una décima por aquello de no tentar a la suerte, pero si no es el lanzamiento del año, será porque la Tierra se ha detenido. Ve buscando un salvoconducto para la cartera.

El resumen para vagos (TL;DR)