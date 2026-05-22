Outward 2 enseña el peor tráiler de la historia... y es una maravilla

Hay que tener valor para enseñar tu juego en la peor configuración posible. Nine Dots Studio lo ha hecho, y el resultado es el tráiler más cutre y adorable de 2026.

Si esperabas un vídeo de esos con gráficos de infarto, banda sonora épica y unos cuantos planos cinemáticos, este no es tu tráiler. Outward 2 ha decidido presentarse al mundo con los gráficos al mínimo, los polígonos contados y una patata de presentadora. Sí, una patata. Y los fans están encantados.

¿Qué demonios es este tráiler?

El vídeo lo ha publicado Nine Dots Studio, los canadienses detrás del RPG de culto Outward, y no tiene desperdicio. Muestra el juego corriendo en la configuración más baja posible, con una CPU 'Fryzen 5' (guiño, guiño) y 8 GB de RAM. La estrella es Mister Potato, una patata real animada que ejerce de analista técnico y suelta perlas como 'Outward 2 se puede jugar en tu máquina de guerra o en tu freidora de aire'.

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La descripción oficial del tráiler lo deja claro: 'Si no puedes jugar a Outward 2 con la configuración más baja, no te lo mereces con la mejor'. Por si quedaba alguna duda de que esto iba en serio.

El vídeo también sirve para anunciar la fecha de lanzamiento en early access: el 7 de julio de 2026, con una beta cerrada el 26 de mayo. O sea, que si querías probar el juego antes, esta semana tienes oportunidad de apuntarte.

La jugada maestra que los AAA no se atreven a hacer

En un sector donde cada tráiler es una competición de músculo gráfico —Ubisoft, EA, mirad hacia otro lado—, Nine Dots ha optado por reírse de sí mismo. Y ha funcionado. En lugar de prometer lo que igual no se cumple, enseñan el peor escenario posible, y encima con humor.

Los jugadores con equipos humildes, los 'PC patata', se siente vistos. Y los que tienen máquinas potentes, descubren que el juego aguanta hasta en la peor de las condiciones, lo que refuerza la confianza en el estudio. La transparencia vende más que cualquier tráiler con gráficos hiperrealistas y cero gameplay.

Alguien en los comentarios de YouTube lo resumió: 'Si este tráiler no te convence, nada lo hará'. Y tiene razón.

Cuando el 'modo patata' es puro marketing

No es la primera vez que un estudio tira de humor para vender su juego, pero pocas veces se ha hecho con tanto acierto. Outward 2 parte de una base sólida: el primer Outward (más contexto en Wikipedia) se convirtió en un clásico de culto por su brutal honestidad y su enfoque survival sin compasión. Ahora, Nine Dots Studio aplica esa misma filosofía al marketing, y el resultado es un tráiler que dice más de lo que calla.

El 'potato mode' es un meme recurrente en los foros de Steam, donde los jugadores con equipos modestos comparten sus trucos para arañar FPS. Pero aquí no es un meme: Nine Dots está diciendo a la cara que su juego funciona hasta en un microondas, y eso es un mensaje poderoso. En un sector donde los tráilers de gameplay real escasean, mostrar el peor escenario posible es casi un acto de rebeldía.

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Otros estudios, como Larian con Baldur's Gate 3, optaron por la transparencia total en el acceso anticipado, y les fue de maravilla. Outward 2, sin ser un AAA, sigue esa estela con una vuelta de tuerca cómica. La pregunta es si esta estrategia calará fuera del nicho. Probablemente no, pero a quién le importa: los fans de Outward ya están haciendo cola virtual para el 7 de julio.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Porque el humor y la honestidad no bastan si el juego falla, pero Outward 2 parte con una base sólida y un estudio que ha demostrado saber hacer RPGs distintos. Además, esa patata no se olvida.

El resumen para vagos (TL;DR)