Matt Damon confiesa los celos que él y Tom Holland sintieron por el 'perfect' de Nolan a Zendaya

Matt Damon acaba de soltar una anécdota de las que te alegran un lunes de mayo: Christopher Nolan, el director incapaz de dar una palmadita en la espalda, le ha dicho 'perfect' a Zendaya en el rodaje de The Odyssey. Y ni él ni Tom Holland han escuchado nunca nada que se le parezca. La confesión ha llegado en una entrevista que ya corre como la pólvora.

El 'perfect' que nunca le dieron a Damon ni a Holland

La historia es tan sencilla como demoledora. Durante la promo de la película, Damon contó a BuzzFeed que el equipo estaba rodando una escena complicada y, al terminar, Nolan soltó el adjetivo prohibido. «Ella recibió un 'perfect'. ¿Yo? Jamás me ha dicho ni 'buen trabajo'», bromeó el actor. La revelación pilló a todo el mundo con la guardia baja: el cineasta británico es famoso por su precisión técnica, pero elogiar a alguien con esa palabra parece un lujo reservado a muy pocos.

El dato que más ha sorprendido a los fans es que Tom Holland tampoco ha probado ese caramelo. El protagonista de Spider-Man, pareja de Zendaya en la vida real, compartió platós con Nolan y ni siquiera él se llevó un mísero 'great'. «Estamos los dos igual, tío. Cero 'perfects'», admitió el propio Holland en otro momento, según recogió la misma entrevista. El gremio de actores ya tiene nueva meta imposible: sacarle un «perfect» a Nolan antes de retirarse.

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La envidia sana que ha unido a dos estrellas

Lo divertido del asunto es que los celos no van en serio. Damon y Holland se ríen de la situación y reconocen que el director tiene razón: Zendaya está sencillamente brillante en The Odyssey. La actriz, que ya demostró su talento en Euphoria y Dune, se mete en un papel muy físico y exigente que ha requerido meses de preparación. El 'perfect' de Nolan no es un capricho; es la constatación de que la chica ha clavado lo que le pedían. Pero el orgullo de dos actores consagrados pica, y mucho.

En redes, la anécdota ha encendido el horno de los memes. Los seguidores de la pareja Holland-Zendaya (los 'Tomdaya' de toda la vida) están compartiendo capturas con leyendas del tipo «Imagina perder contra tu novia en el trabajo… y que el jefe lo diga delante de ti». El timeline está plagado de vídeos recontando la escena y apostando por quién será el siguiente en recibir el ansiado 'perfect' (si es que algún día llega).

Más allá del chascarrillo: lo que este momentazo revela sobre Hollywood

Esta historia va más allá de un meme de un fin de semana. Pone sobre la mesa la cultura del 'no-elogio' que impera en ciertos círculos de autoridad. Directores como Nolan, Kubrick o Fincher son conocidos por su frialdad a la hora de validar a los actores. Un 'perfect' salido de esa boca es un Oscar silencioso, un «has llegado» sin necesidad de más palabras. Que se lo haya ganado una actriz de 29 años, y encima en un set donde están dos de los nombres más taquilleros del momento, es un golpe generacional. No es solo un halago; es un relevo simbólico.

Habrá que estar atentos al estreno de The Odyssey para ver esa famosa toma que arrancó el «perfect» de Nolan. Mientras tanto, Matt Damon ya ha prometido seguir intentando que su director le suelte algo más que una instrucción técnica. «No pierdo la esperanza», dijo entre risas. La competición está servida, y todo internet está en el bando de Zendaya, obviamente.

El chisme en 3 claves (TL;DR)