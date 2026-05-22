Khloé Kardashian confiesa desgarrar a sus gatos: "Fui mal aconsejada"

Khloé Kardashian acaba de admitir algo que en California es directamente delito: operó a sus gatos para quitarles las uñas. Sí, literal amputó parte de sus dedos. Y ahora, con medio timeline echando humo, asegura que fue 'mal aconsejada'. Vamos a desgranar lo que ha pasado porque, si tienes gato, la sangre te va a hervir.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No hay beef entre famosas pero el cóctel de ilegalidad, una Kardashian y la excusa más manida del mundo tiene toda la pinta de incendiar las redes durante días. Los amantes de los gatos ya están haciendo trending y Khloé ha tenido que salir a pedir perdón con el rabo entre las piernas. Agárrate.

Qué hizo exactamente Khloé Kardashian a sus gatos

La confesión ha llegado en un post donde la propia Khloé cuenta que decidió practicar la desungulación a sus gatos, una intervención que amputa la última falange de cada dedo. Para quien no lo tenga claro: es como si a un humano le cortasen todos los dedos a la altura de la última falange. La operación, que se llama técnicamente onicectomía y está prohibida en California desde 2019, causa dolor crónico, cojera y problemas de comportamiento en los felinos.

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La noticia ha pillado a sus seguidores con el pie cambiado porque todos sabíamos que las Kardashian tienen mascotas, pero pocos imaginaban que la menor del clan pudiera haber pasado por quirófano a sus gatos para evitar arañazos en los muebles. La excusa ha sido tan floja que el desmentido llegó a las pocas horas, con una disculpa a medio gas que ha desatado aún más críticas.

La frase que ha terminado de incendiar el timeline: 'Fui mal aconsejada'

Tras el aluvión de críticas, Khloé salió a pedir disculpas en un tono entre dolido y defensivo: 'Me siento realmente fatal. Fui mal aconsejada en su momento'. El 'mala consejada' es ya un meme recurrente cada vez que una celebridad mete la pata, y esta vez no iba a ser menos. Los usuarios de X tienen memoria y no han tardado en recordarle otras meteduras de pata de la familia para demostrar que el 'no lo sabía' no cuela cuando hablamos de un procedimiento que la ASPCA califica de cruel e innecesario.

La ilgalidad añadida ha sido la guinda: en en California la onicectomía está penada, así que las disculpas podrían no ser suficientes si alguna asociación animalista decide llevar el caso ante las autoridades.

Las Kardashian, los animales y el patrón de las excusas

No es la primera vez que una Kardashian se ve envuelta en un escándalo con mascotas. La familia ha sido señalada en el pasado por comprar animales exóticos o por un presunto maltrato velado, pero esta vez el asunto toca una fibra sensible en la era de la tenencia responsable. Khloé ha querido lavar la imagen asegurando que ahora está 'totalmente en contra' de la desungulación, pero las imágenes de sus gatos operados ya dieron la vuelta al mundo en foros de Reddit y cuentas de TikTok.

Hay un patrón reconocible: hacerlo, recibir backlash, pedir perdón y seguir facturando. Solo que esta vez la excusa es demasiado endeble incluso para los estándares de Calabasas. Lo previsible es que en las próximas semanas Khloé se una a alguna campaña a favor de la adopción para limpiar su imagen, pero el daño a los felinos ya está hecho.

El chisme en 3 claves (TL;DR)