Golpe del Tribunal Supremo al registro único de alquiler turístico

Si tienes un piso turístico, respira: el Tribunal Supremo acaba de anular el registro nacional de alquiler de corta duración porque el Estado se metió donde no le llamaban. La sentencia, hecha pública hoy, considera que la creación de ese censo obligatorio invade las competencias autonómicas en materia de turismo y vivienda. Traduciendo: que el Gobierno central se pasó de frenada y las comunidades autónomas son las que mandan aquí.

Qué era exactamente el registro y por qué el Supremo lo ha anulado

El registro de alquiler de corta duración nació como una herramienta del Gobierno para controlar un fenómeno que, según sus datos, mueve más de 15 millones de estancias al año. La normativa obligaba a todo propietario de vivienda de uso turístico a inscribir su inmueble en una base de datos estatal, con un código único de identificación. El incumplimiento podía acarrear multas de hasta 100.000 euros. La idea era buena sobre el papel: luchar contra la economía sumergida y dar transparencia al mercado. El problema es que, a ojos del Tribunal Supremo, el Estado se metió en un terreno que no le corresponde. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dejado claro que el turismo es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Al imponer un registro nacional sin encaje en otras materias como fiscalidad o protección del consumidor, se produjo una invasión competencial. En cristiano: que el Gobierno se saltó la fila. La sentencia subraya que las autonomías ya tienen sus propios mecanismos de control y que el Estado no puede duplicar regulaciones por la vía de urgencia. Como apunta la propia resolución, 'la creación de este censo supone una intromisión no justificada en las competencias que la Constitución reserva a las regiones'. Ahora la obligación estatal queda anulada, y el registro, vacío de contenido.

Cómo te afecta si alquilas tu piso por días o semanas

Vamos al grano. Si tienes un piso que alquilas de forma turística, esta sentencia te quita un peso de encima. Hasta ahora, estabas obligado a darte de alta en el registro estatal y, además, en el registro que tuviera tu comunidad y tu ayuntamiento. La duplicidad de trámites era un quebradero de cabeza. Con la anulación, solo te queda la capa autonómica y local. Pero ojo: la sentencia no borra esas obligaciones regionales. Si en tu comunidad ya es obligatorio inscribir el piso, tienes que seguir haciéndolo. Lo que desaparece es el requisito nacional, así que no tendrás que pagar tasas ni presentar la misma documentación dos veces. ¿Y si no te habías dado de alta en el estatal? Pues respira tranquilo: no habrá multa por no estar en un censo que ya no existe. La propia sentencia deja sin efecto sanciones en tramitación que se basaran únicamente en ese incumplimiento. Ahora bien, si tu región aún no tiene un registro propio, estate atento. Es probable que muchos gobiernos autonómicos refuercen sus instrumentos ante el vacío. Al final, la pelota vuelve al tejado de cada territorio. Para los inquilinos de larga temporada, el efecto es más difuso. La intención del Gobierno era enfriar el mercado del alquiler turístico para reconducir viviendas al alquiler residencial. Sin el censo, esa estrategia se tambalea. No obstante, la presión sobre los precios del alquiler no depende solo de esto. En la práctica, el impacto de la sentencia en tu recibo del alquiler será casi imperceptible a corto plazo.

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El caos competencial que se avecina (y por qué el Gobierno no se lo esperaba)

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta sentencia no es una sorpresa total. Hace años que el Tribunal Constitucional viene recordando que el Estado no puede legislar sobre turismo por la puerta de atrás. En 2024, un fallo similar obligó a retocar la Ley de Vivienda para respetar las competencias autonómicas. El Gobierno de entonces lo sabía, pero quiso dar un golpe de efecto mediático. Ahora, el patinazo deja un paisaje fragmentado: 17 normativas diferentes, cada una con sus propios requisitos, tasas y sanciones. Para los propietarios, es un lío. Para las plataformas como Airbnb, que tendrán que adaptar su operativa a cada comunidad, un dolor de cabeza. Para los inquilinos, la fragmentación puede ralentizar el control de los pisos turísticos y retrasar políticas de vivienda que muchos consideraban urgentes. Con todo, el Supremo no se ha metido en si el registro era buena o mala idea: solo ha dicho que quien manda en turismo son las autonomías. La decisión, pese a todo, es un aviso a navegantes: no se puede centralizar por decreto sin consenso. El Gobierno podría intentarlo de nuevo, esta vez por la vía fiscal o mediante una ley orgánica, pero el calendario electoral de 2027 no invita a grandes reformas. Mientras tanto, propietarios inquilinos y plataformas se quedan con una certeza: la regulación del alquiler vacacional seguirá cambiando, pero más despacio y más lejos del BOE.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)