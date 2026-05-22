Lupita Nyong'o en La Odisea: su respuesta a las críticas racistas por ser Helena de Troya

Alguien ha decidido que una actriz negra no puede ser Helena de Troya y Lupita Nyong'o ha respondido con elegancia, libros de mitología y un reparto estelar. La Odisea de Christopher Nolan ya era una de las películas más esperadas de 2027, pero la polémica racista en redes le ha añadido un prólogo incómodo que la actriz keniana ha despachado con clase.

La enésima rabieta tuitera

El cásting de Lupita Nyong'o como la hija de Zeus y Leda ha provocado el enfado de unos cuantos guardianes de la pureza mitológica. Dicen que Helena de Troya era griega y, por tanto, blanca. Olvidan que hablamos de una historia de dioses, cíclopes y sirenas, donde una mujer cuyo rostro lanzó mil barcos puede tener la piel del color que Nolan decida.

Nyong'o ha hablado en una entrevista con Elle y no ha soltado ni una sola frase amarga. Su argumento es impecable: "Es una historia mitológica". Punto. La actriz ha añadido que "el reparto es representativo del mundo" y que está agradecida a Nolan por contar esta versión. Vamos, que no va a pedir disculpas por ser negra y talentosa.

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Lo que ha dicho Lupita (y lo que no)

La actriz ha confesado que no tenía ni idea de qué era La Odisea antes de aceptar el papel. "Pensé: 'Vaya, no sé la primera palabra sobre esto'", cuenta. Se compró los libros, se hizo un curso intensivo de mitología griega y ahora puede recitar a Homero casi mejor que cualquier troll de Twitter.

Nyong'o también admite que dijo "sí" a Nolan incluso antes de saber qué papel le ofrecía. Hay cosas que no se preguntan. Y, sobre la trama, no suelta prenda. Solo deja caer que su trabajo va más allá de la belleza mitológica de Helena y que la investigación podría ser infinita.

Nolan y el reparto que representa el mundo

La polémica encaja en un debate más amplio sobre representación y licencias históricas. Nolan ya ha movido fichas en el pasado: un reparto diverso para una historia que, en el fondo, es universal. Nyong'o defiende la intención del director y recuerda que "la mitología es para todos". Y tiene razón: si podemos aceptar a Charlize Theron como madrastra de Blancanieves o a Idris Elba como Heimdall, el fastidio por una Helena de Troya negra es tan absurdo como un cíclope con acento londinense.

La propia actriz remata: "El criticismo existirá tanto si me involucro en él como si no". Una frase que sirve para cualquier proyecto que se salga del canon esperado. La diversidad llegó para quedarse, y más en un Hollywood que factura millones fuera de Estados Unidos.

El resumen para vagos (TL;DR)