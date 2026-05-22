Mediaset también tendrá que pagar por 'Pasapalabra': la factura de 73 millones que duele hasta a los anunciantes

Mediaset tiene que pagar 73,2 millones por emitir Pasapalabra sin licencia. La factura del concursazo, confirmada por la justicia, es la mayor indemnización por propiedad intelectual en España.

La factura de 73 millones que tembló hasta los anunciantes

La Audiencia Provincial de Madrid ha elevado el golpe económico a 73,2 millones de euros. La sentencia, firme desde el pasado 16 de abril, duplica la cantidad inicial de 44,3 millones. ¿El motivo? Mediaset emitió Pasapalabra entre 2012 y 2019 sin tener los derechos del formato, propiedad de la británica ITV. La cadena debe abonar hasta el último céntimo generado por publicidad, merchandising y hasta por el 'efecto arrastre' que el programa tenía sobre los informativos posteriores.

Los magistrados han tirado por tierra todos los intentos de Mediaset por esquivar el varapalo. Alegaron desde una supuesta nulidad procesal hasta que solo debían resarcir un 14,69% de los beneficios. Nada ha colado. La justicia ha sido clara: quien explota un formato ajeno sin permiso, devuelve todo lo ganado. Y punto.

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Por qué la indemnización ha saltado de 44 a 73 millones

La clave está en cómo se han calculado los ingresos publicitarios. En primera instancia se quedaron cortos. La Audiencia ha refinado la cuenta y ha sumado los beneficios de la publicidad convencional, las acciones comerciales especiales y otros formatos vinculados al concurso. Mediaset pensó que podría colar que solo debía un porcentaje ridículo del pastizal, pero el tribunal ha rechazado su teoría del 'beneficio incremental' porque, sencillamente, vaciaría la indemnización.

El criterio se basa en en el perito judicial de BDO, que detalló hasta el último anuncio emitido durante el concurso. La sentencia del Supremo de 2019 ya ordenó cesar la emisión y compensar a ITV. Desde entonces, Pasapalabra pasó a Atresmedia, donde sigue reinando. Mediaset, mientras, digiere ahora una factura que le duele más que un rosco sin letras.

El precedente que deja la sentencia: ¿se acaban los apaños con los derechos?

No es la primera vez que una cadena recibe un mazazo por propiedad intelectual, pero los 73,2 millones marcan un antes y un después. La Audiencia ha subrayado que los beneficios ilícitos se reintegran enteros, sin descuentos creativos. De paso, ha impuesto las costas a Mediaset, que ya suma ese disgusto extra.

El fallo llega justo cuando otro tribunal blindaba la propiedad de 'El Rosco' a favor de MC&F. Así que el sector audiovisual está en modo 'revisar contratos'. ¿La lección? Explotar un formato ajeno sin licencia ya no sale a cuenta ni con ingeniería contable. La próxima vez, antes de apretar el botón de emitir, habrá que leer la letra pequeña.

El chisme en 3 claves (TL;DR)