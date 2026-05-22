Liam Gallagher despide a Guardiola del Manchester City: "Larga vida al rey, gracias por los buenos tiempos"

Pep Guardiola ha anunciado que deja el Manchester City a final de temporada y el primero en ponerle banda sonora al adiós ha sido, como no podía ser de otra forma, Liam Gallagher. El pequeño de los hermanos, fan del City hasta la médula, ha soltado un tuit que ya es historia viva del fútbol y del rock. ‘Vino y conquistó. Larga vida al rey. Gracias por los buenos tiempos, Pep.’ Así, sin más. Casi como si estuviera tarareando el estribillo de una canción que aún no ha escrito.

El mensaje que todo el mundo esperaba

Lo de Liam no es un simple comentario de aficionado. Guardiola cantando Wonderwall en el backstage ya es imagen de culto. La relación entre el técnico catalán y los hermanos Gallagher es de las que se construyen en las gradas, los camerinos y algún que otro pub de Mánchester. Cuando Oasis reunió a la banda el año pasado, Guardiola fue uno de los invitados estrella en los conciertos de su ciudad. Vídeos del entrenador cantando ‘Don’t Look Back in Anger’ con una cerveza en la mano corren por las redes como si fueran goles del Kun Agüero.

Un bromance que traspasa el césped

Más allá de los selfies y los abrazos, la amistad entre un entrenador catalán y un rockero de Mánchester es de lo más genuino que nos ha dado el fútbol moderno. No es el típico postureo de famosos que se dejan ver en el palco. Aquí hay admiración mutua: Guardiola ha confesado en más de una entrevista que Oasis es la banda sonora de su vida, y Liam nunca ha escondido que el City de Pep es el equipo que soñó desde pequeño. Con veinte títulos en casi diez años, incluyendo seis Premier League una Champions y varios trofeos domésticos, la despedida tenía que ser a lo grande.

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Por qué este tuit no es postureo (y lo que viene)

En plena era del marketing digital, donde cualquier famoso suelta un emoji y recibe un cheque, lo de Guardiola y los Gallagher no es postureo ni marketing, es pura química de barra de pub. Basta con repasar las fotos de los hijos de los artistas con el técnico, o aquella vez que Liam paró un concierto para corear el nombre del City. Hay una naturalidad que escasea. Ahora, con Pep fuera del banquillo, la pregunta es si los Gallagher le dedicarán algún acorde en la gira mundial que tienen por delante. Yo creo que sí. Porque si algo le gusta a Liam es cerrar los ciclos con una buena canción… o con un tuit que ya es casi una canción.

El resumen para vagos (TL;DR)