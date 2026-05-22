Lola Índigo abre las puertas de su casa: sofá vegano y puro aire campestre a las afueras de Madrid

Lola Índigo ha enseñado su nuevo hogar y, sinceramente, es justo lo que necesitábamos para empezar la semana con un subidón de estilo. La artista granadina ha publicado las primeras imágenes de su casa a las afueras de Madrid y ya lo petan en redes: sofá vegano, vegetación hasta en el felpudo y un rollito campestre que parece sacado de un editorial de arquitectura, pero con el calor de un hogar de verdad.

La casa que grita 'campo' (pero con wifi de alta velocidad)

Olvídate de los pisos minimalistas en el centro. Miriam Doblas, más conocida como Lola Índigo, ha huido del bullicio madrileño para refugiarse en una finca donde el verde manda. Según ha compartido en sus redes, la casa está decorada con materiales naturales, mucha madera clara y una colección de plantas que ya quisiera un invernadero. El resultado es un aire campestre sin renunciar a la modernidad: tecnología domótica que se camufla entre vigas de madera y encimeras de piedra.

La decoración eco-friendly no es postureo. La cantante lleva años implicada en causas sostenibles y su nuevo hogar es la prueba viviente: desde los tejidos hasta la pintura, todo lleva el sello 'verde'. Y lo mejor es que la casa no parece un museo; se ve vivida, con libros, vinilos y ese toque desordenado que tanto nos gusta.

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El sofá vegano que ha hecho replantearnos la tapicería de casa

Pero si hay un elemento que se ha llevado todos los focos, es el sofá. No es cuero, no es polipiel, es vegano. Un modelo que, según la propia Lola, ha encontrado en un taller artesanal y que es la pieza central del salón. El diseño, de líneas curvas y color crema, es tan acogedor que medio Internet ya está preguntando dónde comprarlo. La casa de Lola Índigo se ha convertido en la excusa perfecta para hablar de que otro tipo de lujo es posible: uno que no cruje, ni contamina.

La elección de un sofá vegano ha despertado conversaciones sobre el auge de la decoración ética entre los famosos. No es la primera, pero sí una de las más comentadas. Aitana o Ana Guerra también han compartido detalles de sus pisos, pero el salto al campo y al sofá sin origen animal marca un antes y después.

Un detalle que ha pasado más desapercibido es la ubicación: a las afueras de Madrid, lejos del ruido y con vistas a la Sierra. Un lujo silencioso que contrasta con las giras y los platós. Parece que la artista ha encontrado su particular oasis, de la mano de una decoración que abraza y no agrede.

Cuando el hogar de una celebrity define el mood de una generación

Enseñar la casa ya no es solo un gesto de cercanía; es un manifesto. Hace una década, las estrellas blindaban su intimidad. Ahora, enseñan el tendedero, la colección de tazas y el sofá vegano como forma de conectar. Rosalía mostró su estudio, C. Tangana su azotea, y ahora Lola Índigo su refugio campestre. El común denominador: espacios que reflejan personalidad y valores.

La casa de Lola Índigo no es un palacio ni un ático de 200 metros en Serrano. Es una declaración de principios con un punto de aspiracional que no da dentera. Nos recuerda que el lujo también es elegir materiales que respeten lo tuyo, lo nuestro y lo que viene. Y que, con un buen sofá, cualquier casa puede ser portada de revista.

En la redacción ya hemos hecho captura para el tablón de inspiración. Lo admitimos: queremos copiarle hasta la maceta del rincón. Porque, seamos sinceros, después de ver su salón, el tuyo sabe a poco.

El chisme en 3 claves (TL;DR)