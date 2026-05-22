Mediaset se lleva los derechos de El Rosco de 'Pasapalabra'

La guerra por 'El Rosco' acaba de dar un vuelco de película. Mediaset ha confirmado que ya tiene los derechos de la prueba reina de Pasapalabra, justo después de que el Tribunal Supremo obligue a Atresmedia a dejar de emitirla. Y sí, el movimiento se cocinaba desde hace un año, en un pacto secreto con la productora holandesa MC&F que solo esperaba la sentencia.

La jugada maestra que Mediaset cocinó a fuego lento

Allá por 2025, cuando el litigio aún coleaba, la cadena de Fuencarral cerró un acuerdo con MC&F para hacerse con 'El Rosco'. La condición era clara: solo se activaría si el Supremo daba la razón a la productora. Este jueves, esa condición se ha cumplido. El tribunal considera que la prueba final es una obra protegida por derechos de autor y que Atresmedia lleva años explotándola sin permiso. El fallo obliga a parar su emisión inmediata o en cuanto se notifique. Para Mediaset, es la vuelta del hijo pródigo: 'El Rosco' nació en Telecinco antes de saltar a Antena 3 tras una primera guerra judicial con ITV.

Atresmedia se aferra al programa pero sin su prueba estrella

En Atresmedia no se rinden. Fuentes del programa aseguran que seguirán emitiendo 'Pasapalabra' con normalidad y que estudian qué hacer con la franja final. La posibilidad de un 'Rosco' alternativo sobrevuela San Sebastián de los Reyes. Podrían bautizarlo como 'La Silla' o 'El Círculo' y tratar de esquivar el golpe, pero borrar de la memoria del espectador el formato original es tarea titánica. La audiencia se ha acostumbrado a ese duelo diario con letras, aciertos y segundos bajo presión. Perder la prueba más vista de la televisión, con picos de share que rozan el 30%, es un marrón de los gordos.

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¿Y ahora qué? Lo que viene en el culebrón judicial del entretenimiento

La patata caliente la tiene el público, dividido entre la nostalgia por el Telecinco de los 2000 y la lealtad al 'Pasapalabra' que ha convertido Antena 3 en imbatible por las tardes. Mediaset puede reflotar el concurso en su parrilla con todas las de la ley, pero la audiencia es volátil y mudar un programa de cadena nunca sale gratis. Este giro coloca a las dos cadenas en una situación de tablas tensa: una tiene el nombre y el formato, la otra, el hábito del espectador y el cariño de la audiencia reciente. Lo hemos visto antes con 'La Ruleta de la Suerte' o con formatos deportivos que cambian de manos. La justicia ha hablado, pero la televisión, como la vida, no se para por una sentencia. Mientras, los abogados afilan los recursos y los guionistas agudizan el ingenio para que 'El Rosco', aunque sea sin llamarlo así, siga dando de qué hablar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)