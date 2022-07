Pastel de calabacín relleno: la receta del verano, paso a paso

Un alimento recomendable

Puede que el calabacín no sea una de las verduras más populares para mucha gente, pero sus características lo convierten en una gran opción que no conviene olvidar cuando se visita la frutería o el supermercado. Por un lado, es muy bajo en calorías, ideal para quienes busquen no engordar, pero además contiene fibra, minerales y vitaminas de varios tipos.

¿Y cuáles son las mejores maneras de preparar el calabacín? En realidad se trata de una verdura para la que existen multitud de platos, tanto usándola como principal atractiva o como acompañante. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos principalmente en una.