El motivo por el que Neymar no se quedará en el PSG

El PSG descarta por completo a Neymar

La realidad de Neymar no es la mejor de todas. El jugador ha recibido el feedback de su directiva y, como era de esperarse, no ha salido bien librado.

El actual campeón de La Ligue 1 no está interesado en seguir contando con los servicios del sudamericano, al cual le han dado la espalda y no tendrá figuración alguna en el once que lideraría Kylian Mbappé.

Es una decisión en la que no hay vuelta atrás. Y es allí donde el carioca intentaría probar suerte en otra entidad.