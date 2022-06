El motivo por el que no recuerdas tus sueños

¿Qué son los sueños?

Cuando dormimos durante la noche, se supone que nuestro cuerpo y nuestra mente descansan, pero nada más alejado de la realidad, porque el cerebro sigue trabajando, creando un mundo al que podemos llamar onírico interno, construido con las sensaciones y las imágenes bastante vívidas, a las que probablemente no podamos reconocer de una manera inmediata.

De hecho, nuestro comportamiento mientras dormimos puede ser muy diverso, mientras hay personas que viven lo que están soñando, se mueven, lloran, gritan, hablan, existen otras que, contrariamente, no se inmutan, no se mueven y aunque hayan tenido algún sueño, dicen no tenerlos o no poder recordar el contenido de los mismos.