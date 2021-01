Ya no es su ‘mimado’: las veces que Zidane ‘traicionó’ a Florentino Pérez

Zidane le vedió a Hazard como la solución

Florentino Pérez ya estaría cansado de Hazard y sus constante problemas

Uno de los errores que se le ha achacado a Zidane en los últimos días es la elección que hizo de Eden Hazard como nuevo buque insignia del conjunto blanco El técnico galo lo lleva siguiendo desde que comenzó a despuntar en el Lille y desde entonces ha insistido con su fichaje; uno que se pudo dar luego de varios años después. El presidente merengue estuvo atento y pudo lograr sacarlo del Chelsea tras una dura negociación, pero el esfuerzo no ha sido reciprocó por parte del jugador.

Su llegada generó mucha ilusión a todo el madridismo, aunque ahora solo levante sospechas por unos problemas constantes que no abandonan al belga. Hazard entró en una dinámica de lesiones y bajo estado de forma que lo han condenado a perderse muchos partidos con el Madrid. Lo peor es que cuando esta disponible no muestra un nivel aceptable y cuando comienza a levantar vuelo se lesiona por un tiempo considerable. Florentino Pérez ya ha perdido la paciencia y estaría cansado de esta situación que considera un fallo total del estratega francés, que lo hizo dar todo por un fichaje que no ha rendido en lo más mínimo.