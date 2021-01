Lo que James Rodríguez no quiere que veas de Daniela Ospina

En la actualidad, James Rodríguez está encontrando poco a poco la estabilidad dentro de la Premier League en la que juega con el Everton. Luego de un inicio espléndido y su posterior apagón, justo ahora perece estar recuperando el nivel; sin embargo, lo mejor de todo es que a pesar de que pueda decaer un poco en su juego, tiene un entrenador que confía en él y que no deja de darle oportunidades. Además de eso, el colombiano tiene una vida muy estable junto a Shannon de Lima con la que tuvo su segundo hijo; pero también con su exesposa, Daniela Ospina, con la que tiene una buena relación y más aún por la hija que tuvieron.

La vida del futbolista está mucho mejor ahora que en Madrid, pero no es para el único. Su sexy exesposa también ha mejorado bastante y al ser una mujer tan hermosa eso no es de extrañar. Si bien muchos han especulado a lo largo de los años sobre si su belleza es natural o no; ella misma ha querido salir al paso ante las habladurías y como se ha caracterizado por ser una mujer muy sincera, por eso nunca ha ocultado que gran parte de su belleza la debe a su paso por el quirófano. La cafetera acumula una buena cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram que pueden dar fe de su belleza y de seguro allí habrán varias fotos que hasta el propio jugador del Everton no quiere que se vean por los candentes que son.