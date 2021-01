MARÍA JESÚS RUIZ

Foto: Mediaset

María Jesús Ruiz es una de las nuevas participantes de Ven a cenar conmigo. La de Andújar seguro que lo dará todo para convertirse en la mejor anfitriona. La ex modelo no está pasando por su mejor momento y es que el juez le ha quitado la custodia de su hija pequeña para dársela a su ex pareja, Julio Ruz.

Cuando acabaron de romper, entraron juntos a Gran Hermano DUO, pero Julio Ruz fue expulsado disciplinariamente por tener un comportamiento muy obsesivo con su ex pareja. María Jesús Ruiz pronto se olvidó del padre de su hija y se lio con Antonio Tejado dentro de la casa, aunque eso fueron dos calentones y la cosa no pasó a más. Sin embargo, María Jesús Ruiz se alzó con el maletín de ganadora del reality, cosa que seguro intenta repetir en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition.

En otro programa que ha participado durante 2020, María Jesús Ruiz no fue capaz de ganar y fue expulsada a las puertas de la final. La modelo participó junto a su madre en la primera edición de La casa Fuerte.