Zidane ya ha elegido el sustituto de Hazard en el Real Madrid

El experimentado, mítico y respetado director técnico del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, una de las instituciones más poderosas, influyentes, llamativas y ganadoras en toda la existencia del balompié mundial, Zinedine Yazid Zidane, mejor conocido en el ámbito deportivo como Zinedine Zidane o simplemente como Zidane, ya habría elegido al jugador que sustituirá en el mercado de fichajes de verano de la temporada 2021/22, la cual pinta muy prometedora para ellos en el tema de las altas, debido a que llegaría el período en el que espera que se hagan con los servicios de los mejores futbolistas de la actualidad, al extremo izquierdo estrella de la selección de Bélgica que dirige Roberto Martínez, Eden Hazard, quien se ha vuelto un total y enorme dolor de cabeza para todos en el combinado merengue gracias a sus múltiples lesiones y terrible estado físico.

Si bien es cierto que el entrenador oriundo de Marsella, una ciudad portuaria del sur de Francia, capital del departamento de Bocas del Ródano y de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, del conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, se ha caracterizado por ser un hombre con bastante paciencia que siempre trata sacar lo mejor de todos y cada uno de los integrantes de su plantilla, pues parece que la situación con el atacante nacido en La Louvière, un municipio y una ciudad de Bélgica que se ubica en la Región Valona, en la provincia de Henao, ha colmado completamente la paciencia del jefe del banquillo vikingo y todo indicaría que su tiempo en el teatro de La Castellana estaría más que contado y listo para llegar a su fin.

Además, Zinedine Zidane, el director técnico del Real Madrid Club de Fútbol, un equipo que marcha en la segunda casilla de la tabla de clasificaciones de la Primera División de España, producto de sus once victorias, cuatro empates y tres derrotas, sabe que el ex extremo izquierdo del Chelsea Football Club de la Premier League de Inglaterra no ha logrado encajar como se esperaba y su valor de mercado cada vez se encuentra de peor manera, según el portal web especializado en transferencias, Transfermarkt, su precio ha decaído más de la mitad a cuando firmó con el cuadro vikingo, tasándole en estos momentos en 50 millones de euros, lo que terminaría siendo una enorme preocupación para la junta directiva, ya que su dinero invertido en él estaría viéndose totalmente desperdiciado.

Cabe recordar, que el capitán de la selección de Bélgica recaló en las filas de ‘La Casa Blanca’ en el pasado mercado de fichajes de verano de 2019 a cambio de 115 millones de euros y de un contrato por las próximas cinco temporadas gracias al traspaso del extremo izquierdo estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mejor conocido en el ámbito deportivo como Cristiano Ronaldo o simplemente como Cristiano, a la Juventus de Turín de la Serie A de Italia por 105 millones de euros el 10 de julio de 2018, significando esta dolorosa situación la salida del máximo referente del equipo en aquel momento, el cual les dejaba sin su jugador más determinante en la zona alta del campo.

Sin embargo, para nadie en el Real Madrid Club de Fútbol y, sobre todo, Zinedine Zidane, quien es el director técnico del plantel, es un secreto que el extremo izquierdo Eden Hazard no ha conseguido la manera de cumplir con las expectativas que había sobre él al momento de su fichaje y el entrenador francés estaría extremadamente preocupado por esa situación, ya que Florentino Pérez, presidente del cuadro de La Castellana, habría comenzado a analizar las posibilidades de prescindir de sus servicios para la primera ventana de pases de la temporada 2021/22, para de esta manera, hacer caja con el dinero que le puedan dar para seguir con su proyecto de armar un equipo de ensueño altamente capacitado y competitivo que logre marcar otra hegemonía en el balompié europeo.

“El presidente ha estado conversando últimamente con el entrenador sobre los jugadores que seguirán en el equipo para la siguiente temporada y sobre los que ya no tendrán en cuenta para el futuro. Para él (Florentino Pérez) es importante definir todo muy para hablar sin rodeos con los jugadores que ya no seguirán vistiendo la camiseta. Al fin y al cabo, no quiere hacer ningún movimiento sin que los principales personajes estén enterados y lleguen a un previo acuerdo. La temporada que viene tiene que ser trascendental para todos, porque debe ser el año en el que se consiga el triplete y se luche por el sextete. Es un proyecto sumamente ambicioso que debe contar con jugadores capacitados para sacarlo hacia adelante y parece que el ‘heredero de Cristiano Ronaldo’ estaría entre esos enviados a la lista negra”, comentó a este respetado portal web de noticias una fuente dentro del mítico Estadio Santiago Bernabéu, quien accedió a hablar bajo condición de anonimato.

Aparentemente, el sustituto del fracasado extremo izquierdo del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, Eden Hazard, que tendría el director técnico Zinedine Zidane en mente sería nada más y nada menos que el atacante estrella del Liverpool Football Club de la Premier League de Inglaterra que dirige el mítico y respetado entrenador Jürgen Klopp, Sadio Mané, quien habría sido descartado por el estratega nacido en Marsella en años anteriores para preferir totalmente al capitán de la selección de Roberto Martínez, con la que logró el histórico tercer lugar en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y con la que al mismo tiempo se adjudicó el Balón de Plata, una distinción que premia al segundo mejor jugador del torneo.

De momento, el plantel más ganador en toda la historia de LaLiga Santander se plantearía hacer una oferta en el venidero mercado de fichajes por el jugador de 28 años de edad oriundo de Sédhiou, una ciudad de Senegal, en el área de Casamanza, cercana al río Casamanza, que ronde los 130 millones de euros, para que de esta manera, el conjunto de ‘Los Rojos’ le deje marchar sin ningún tipo de inconvenientes, así que la prioridad sería deshacerse lo antes posible de Eden Hazard para que les sea mucho más fácil desembolsar esa cantidad tan alta de dinero.