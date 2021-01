Está más que claro que Aquí no hay quien viva, La que se avecina y El pueblo no son series que compartan universo. Más allá de su creador, algunos de los actores y que hayan sido coetáneas prácticamente, no hay nada.

Pero hay un recurso fílmico, que se denomina guiño, y que parece sumergir un universo dentro de otro. Haciendo parecer que, muchas veces, lo anterior si es posible. Y es de lo que hoy versaremos en el diario. Referido, cómo no, a La que se avecina y el final de la temporada número 12.

Aunque para entrar en dicho terreno, esta vez es necesaria la dilación. Hagamos un repaso a ficciones como Aquí no hay quien viva o El pueblo, antes de entrar en los guiños de La que se avecina en el final de la 12ª temporada.