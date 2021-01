Si quieres formar parte del mundo de los Youtubers

Muchos de los Youtubers que conocemos a día de hoy, comenzaron con muy poco. No tenían caros equipos ni nada por el estilo, al menos no la mayoría. Y es que empezaron en este mundo por diversión, y no buscando la fama.

Si quieres formar parte de esta gran comunidad, debes tener las ideas muy claras, y no tirar la casa por la ventana. A pesar de que un equipo de buena calidad es importante, más lo es tu contenido, y que a la gente le guste. Es por ello que no sería mala idea empezar con una webcam, y si esta cuenta con micrófono mejor. De no ser así, os mostraremos los elementos que podrías necesitar. Hay webcam que vienen con el micrófono incorporado, pero no es el caso de todas, y cuando más ofrecen, más sube su precio.