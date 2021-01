Love is in the air, everywhere I look around… Oh, love is in the air. Pero no, no estamos hablando de la canción de John Paul Young. Sino de una de las últimas apuestas que nos llegan a la cadena de televisión principal del grupo Mediaset España: Telecinco. Una historia de amor protagonizada por Eda, una joven que sueña con licenciarse en la universidad y mudarse a Italia. Y por Serkan, un joven millonario que se interpondrá en sus sueños cuando cancele su beca de estudios. A partir de ese día, él se convertirá en su enemigo hasta que un acuerdo entre ambos cambie el rumbo de sus vidas.

¿Puede un enfrentamiento de dicho calibre convertirse en amor? ¿A pesar de contraponer tantos ideales y principios? Eso es algo que no compete a nosotros, sino a ti como espectador. Pero nosotros, aquí en el diario, versaremos sobre esta fantástica serie para ayudarte un poco en el criterio. Hoy, Love is in the air es noticia. Esta es su fecha de estreno. Y todos los detalles de la nueva apuesta por la ficción turca, en Telecinco.