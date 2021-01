El sueño imposible de Carlos Sainz: no ganará su cuarto Dakar

Carlos Sainz, al contrataque desde el inicio de este Dakar

Orgullosos del ritmo impuesto en la primera etapa, el recorrido de Carlos Sainz ha ido un poco perdiendo el sabor que tenían durante los primeros días. Ahora, los ganadores del último Dakar se exigen de paciencia para revalidar el título. Aunque no han empezado con cautela, más bien al contrataque, dispuestos a mandar un mensaje a sus rivales. Y es que el madrileño y su copiloto, Lucas Cruz, ya lo observaron desde la primera etapa.

Donde, desde el inicio, se encontraron con una pista arenosa, “ancha, pero no muy definida” relata Cruz. Le sucedieron una serie de cambios de dirección sobre pistas difíciles hasta llegar a lo más complicado: “Entre los kilómetros 70 y 90 había un camino lleno de piedras, no te podías salir de la cuneta y los carriles de la pista eran todos sobre piedra. Hemos tocado una de esas piedras con el lateral de la llanta y nos ha roto el tubo del autoinflado. Hemos tenido que parar a cambiar la rueda porque hemos pinchado. No había manera de continuar así”, añade.