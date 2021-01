Probablemente, el ibuprofeno sea uno de los medicamentos más utilizados en nuestro día a día, precisamente por eso no es de extrañar que sea uno de los medicamentos más vendidos en nuestro país. Se convirtió en ese medicamento que siempre tomamos cuando nos duele algo, como por ejemplo la cabeza, y parece que cura cualquier dolor. Esta pastilla sirve para tratar patologías varias, pero lógicamente no cura cualquier dolor. El gran problema de este medicamento antiinflamatorio no esteroideo, como lo es también el naproxeno que se suele utilizar cuando no hay ibuprofeno, es que no es la panacea, y si se toma en ciertas ocasiones puede no funcionar y ser peligroso para nuestra salud. Por ello, en este artículo vamos a ver las situaciones en la que el ibuprofeno NO funciona.

Veamos cuáles son esas situaciones que pueden hacer que te estés tomando esa medicación y en realidad no te está sirviendo de nada. O peor aún, te está poniendo más en peligro.