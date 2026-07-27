Los estrenos de Netflix esta semana: una serie sobre un caso real que estremece y la película que resucitó una saga de terror

Netflix aprieta el acelerador justo antes de que el verano empiece a desinflarse y lo hace con dos títulos que van a dar mucho que hablar: una serie que te remueve por dentro basada en el atentado de Lockerbie y el regreso de una saga de terror que parecía condenada al olvido.

A partir de mañana, 27 de julio, y hasta el 2 de agosto, la plataforma renueva su catálogo con ocho títulos entre series y películas, pero dos eclipsan al resto por derecho propio. Hablamos de la miniserie 'Bomba en el Pan Am 103', un desgarrador true crime sobre el atentado que costó la vida a 270 personas en 1988, y de 'Destino final: Bloodlines', la nueva entrega de la franquicia de terror que ha recaudado más de 300 millones de dólares en taquilla a lo largo de su historia (todos los detalles de la saga, aquí).

‘Bomba en el Pan Am 103’ y el peso de una tragedia real que aún duele

La serie aterriza en Netflix el 30 de julio y reconstruye la investigación del vuelo Pan Am 103, que explotó sobre la localidad escocesa de Lockerbie. La ficción sigue la pista a ambos lados del Atlántico: desde la búsqueda de pruebas en Escocia hasta el juicio en Camp Zeist en el año 2000, e incluye la acusación más reciente, de finales de 2022.

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Es una producción que no escatima en detalles y que promete mantenerte en vilo sin recurrir a trucos baratos. Si te va el true crime de calidad, apunta la fecha. Porque esta historia, además de impactante, sigue generando preguntas incómodas sobre la justicia internacional.

‘Destino final’ vuelve de entre los muertos con una premisa que engancha

El 1 de agosto llega 'Destino final: Bloodlines', la película que resucita la franquicia tras su último capítulo en 2011. La saga ha amasado más de 300 millones de dólares en taquilla mundial, y los fans llevaban años pidiendo una nueva entrega que supiese mantener la esencia macabra del original.

Cuando el terror de una franquicia veterana se cruza con el drama real de una tragedia que aún duele, el catálogo de la plataforma se convierte en una montaña rusa de emociones.

El argumento sigue a Stefanie (Kaitlyn Santa Juana), una estudiante universitaria que sufre pesadillas con muertes que parecen sacadas de otra década. Pronto descubre que las visiones son en realidad recuerdos de su abuela, quien tenía el don de presentir desastres y salvó muchas vidas. Ahora Stefanie debe encontrar a la única persona capaz de romper el ciclo antes de que su familia muera uno a uno.

¿Se sostiene el hype con estas dos apuestas?

Netflix ha apostado fuerte por el true crime y el terror reconocible para cerrar julio. La jugada no es nueva, pero esta vez tiene sentido. 'Bomba en el Pan Am 103' llega en en un momento en el que series como 'Dahmer' han demostrado que las historias reales bien contadas atrapan a la audiencia global. Y 'Destino final' es una franquicia con legión de seguidores que agradecen cualquier excusa para volver a sentir la tensión de las muertes en cadena.

Eso sí, el resto de los estrenos (como 'Marcelo', la serie brasileña de MMA, o 'La mujer prohibida') no pasan de ser relleno entretenido para las horas muertas del verano. Con todo, la combinación de drama judicial y terror sobrenatural le da a la semana un empaque que no siempre tiene el catálogo estival.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7,5/10. El combo true crime de calidad y terror nostálgico es sólido, pero la semana se queda corta en cantidad de imprescindibles. Aun así, 'Bomba en el Pan Am 103' y 'Destino final' justifican la suscripción. (Y el mando a distancia, a mano).

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