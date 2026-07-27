San Pantaleón, santoral del lunes 27 de julio

San Pantaleón protagoniza el santoral del lunes 27 de julio, una fecha que en España mueve a cientos de peregrinos hasta un monasterio de Madrid. No es una devoción cualquiera: se trata de uno de los Catorce Santos Auxiliadores, el grupo de intercesores al que los católicos recurren cuando la enfermedad aprieta y la medicina humana parece no bastar.

Su historia combina algo poco común: ciencia y fe en la misma vida. Fue médico antes que mártir, y curaba sin cobrar a quien se lo pidiera, mucho antes de que existiera la sanidad pública tal y como la entendemos hoy.

San Pantaleón, el médico que renunció a su fortuna

Nació a finales del siglo III en la ciudad de Nicomedia, formado en medicina por uno de los especialistas más prestigiosos de su tiempo. Llegó a ser médico personal del emperador romano, un puesto que cualquier joven de su época habría envidiado.

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Pero un sacerdote llamado Hermolao le habló de Cristo y todo cambió. Tras convertirse, Pantaleón empezó a atender gratis a los más pobres y, cuando murió su padre, repartió toda su herencia entre los necesitados en lugar de quedársela.

De Nicomedia al martirio: la historia detrás del santo

Esa generosidad le trajo enemigos. Otros médicos, celosos de su fama y de que arrebatara pacientes a base de no cobrar, lo denunciaron ante las autoridades por practicar el cristianismo, entonces perseguido. San Pantaleón fue arrestado y sometido a distintos tormentos de los que, según la tradición, salió ileso una y otra vez, hasta que finalmente aceptó la muerte perdonando a sus verdugos. Su origen en Nicomedia, en la actual Turquía, lo convierte en una figura clave del cristianismo oriental primitivo.

Fue decapitado un 27 de julio del año 305, con apenas 29 años. Desde entonces, la Iglesia lo recuerda cada año en esta misma fecha, convertida en su festividad litúrgica oficial.

El misterio que cada julio atrae peregrinos a Madrid

Lo que distingue a este santoral de otros es un fenómeno muy concreto: en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid se conserva una reliquia con sangre atribuida a San Pantaleón. Durante todo el año permanece seca y sólida, pero cada 27 de julio, según sostienen las religiosas agustinas que la custodian, se licúa ante los presentes.

El fenómeno, conocido como el milagro de la licuefacción, no es exclusivo de España: también se relata en Bari, Amalfi o Venecia. Aun así, es la cita madrileña la que concentra mayor expectación cada verano, con fieles y curiosos que hacen cola desde primera hora.

Por qué su culto sigue tan vivo hoy

San Pantaleón es, ante todo, el patrono de los médicos, junto a los santos Cosme y Damián, y también protector de matronas, farmacéuticos y quienes atraviesan enfermedades crónicas o dolores de cabeza persistentes. Su figura conecta con algo muy actual: la vocación de cuidar sin esperar nada a cambio.

No es casualidad que su devoción traspase fronteras. En países como Argentina existen santuarios enteros dedicados a él, con oraciones específicas y una fecha señalada en el calendario de miles de familias que le piden salud para ellos o sus seres queridos.

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El significado de su nombre

Su nombre en griego, Panteleímon, significa literalmente "el que se compadece de todos", una definición que resume bien el porqué de su popularidad casi dieciocho siglos después.

Un patronazgo que va más allá de la medicina

Además de médicos y enfermos, se le invoca tradicionalmente contra la tuberculosis, la pérdida de peso y, curiosamente, también como protector del ganado en algunas tradiciones rurales.

Lo que viene: una devoción que no pierde fuerza

Lejos de diluirse con el tiempo, el culto a San Pantaleón muestra una vitalidad sorprendente en la España de 2026, con parroquias que organizan novenas y actos específicos cada julio. La combinación de ciencia, caridad y misterio sigue resultando atractiva incluso para quienes se acercan a la fecha por simple curiosidad histórica.

Si el 27 de julio coincide con tu calendario, merece la pena conocer la historia de este médico que eligió servir antes que enriquecerse. Más allá de la creencia personal de cada uno, su legado como símbolo de la medicina solidaria sigue siendo, dieciocho siglos después, sorprendentemente vigente.