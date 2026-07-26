El apasionado momento protagonizado por Aitana y Plex en 'La Velada del Año' que paraliza el internet

En el marco de La Velada del Año VI, el ya consagrado macroevento organizado anualmente por el popular presentador Ibai Llanos, se volvieron a batir todos los récords de audiencia absolutos. La cita logró reunir a más de 80.000 personas de manera presencial y a varios millones de espectadores adicionales a través de la transmisión online. Durante esta histórica noche, el creador de contenido Plex, de 23 años, y Aitana, de 27 años, escribieron su propia versión moderna de la inmortal historia de amor que el cine nos dejó entre el boxeador interpretado por Sylvester Stallone y su mujer en la ficción, la recordada Talia Shire.

El esperado momento de Aitana en el recinto sevillano

El esperado momento de Aitana en el recinto sevillano | Fuente: Europa Press

Mucho antes de que sonara la campana indicando el inicio del enfrentamiento, el pálpito dentro del estadio andaluz resultaba verdaderamente ensordecedor para todos los asistentes. La Velada del Año VI ha demostrado con creces no ser únicamente un torneo de boxeo amateur. Se ha consolidado como un gigantesco espectáculo total de más de ocho horas de duración donde las impecables presentaciones musicales de artistas de la talla de Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Yandel han servido como el aderezo perfecto para acompañar unas entradas al ring que son dignas de cualquier superproducción de Hollywood.

Si haces memoria y recuerdas la edición anterior del evento, el competidor rozó el cielo al bajar hacia la zona de combate al ritmo de la banda sonora de Gladiator. Para esta sexta entrega, el creador de contenido decidió elevar la apuesta escénica a un nivel superior. El joven apareció caracterizado meticulosamente como un auténtico emperador romano, manejando a los mandos un gigantesco hipogrifo que dejó sin palabras a la audiencia. Pero más allá de la intensa niebla artificial del espectáculo y los fuertes vítores que bajaban desde la grada, los ojos del boxeador buscaban un solo punto fijo en la lona, el lugar exacto donde lo esperaba Aitana.

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La espectacular entrada y el mensaje previo de Aitana

La espectacular entrada y el mensaje previo de Aitana | Fuente: Europa Press

Esa figura expectante al pie del ring recordaba inevitablemente a la icónica Adrian Pennino aguardando a Balboa antes del inicio del primer asalto. Apenas unos segundos antes de cruzar finalmente las cuerdas para medirse deportivamente al salvadoreño Fernanfloo, Plex detuvo su marcha de forma repentina. En ese preciso instante, el creador de contenido y Aitana se fundieron en un abrazo rotundo que culminó en un apasionado beso.

Este momento de intimidad frente a miles de personas sirvió para materializar el apoyo incondicional que la famosa artista le había dedicado públicamente unas horas antes a través de sus plataformas digitales. El cariñoso texto publicado cobró vida bajo los focos de La Cartuja cuando ella le escribió textualmente la siguiente declaración de intenciones antes del reto: "Mucha suerte mañana, mi amor. Te quiero y te admiro".

El combate del creador de contenido se posicionó como uno de los grandes platos fuertes de una larga noche deportiva. La cartelera también ofreció duelos de altísimo nivel que brillaron con luz propia, como el choque entre Fabiana Sevillano y La Parce, o la colosal batalla estelar que enfrentó a TheGrefg con IlloJuan. Sin embargo, la atención mediática estaba centrada en comprobar si el apoyo moral de Aitana rendiría sus frutos sobre el cuadrilátero.

Totalmente enfocado en su objetivo y con la adrenalina a flor de piel, Plex logró dominar de manera progresiva el intenso intercambio de golpes. Su contrincante, un combativo Fernanfloo, demostró resistencia y no se lo puso nada fácil durante los asaltos. A pesar de la dificultad del reto, el español consiguió imponer su técnica hasta reflejar su superioridad en el marcador definitivo de los jueces del torneo.

La celebración viral y el gran protagonismo de Aitana

La celebración viral y el gran protagonismo de Aitana | Fuente: Europa Press

Nada más escuchar el fuerte sonido del gong final y ser proclamado vencedor oficial del combate, el joven decidió saltarse el protocolo habitual. No buscó los micrófonos de la organización ni corrió hacia las cámaras principales de la transmisión para dar sus primeras declaraciones. Siguiendo ese instinto primario del campeón que solo quiere compartir el triunfo y la gloria con la persona que ha estado apoyándolo desde las sombras durante toda la dura etapa de preparación física, volvió a saltar rápidamente hacia la esquina del ring.

Allí estaba nuevamente Aitana, esperando el desenlace del duelo. Ese segundo beso entre los dos, envuelto en el evidente sudor de la victoria deportiva y el inmenso alivio del deber cumplido, dejó como resultado la estampa más viral y comentada de todo el evento organizado por Ibai Llanos. Este abrazo eterno en medio de los fuertes aplausos certificó públicamente que la historia sentimental que iniciaron durante aquel famoso viaje a Japón, enmarcado en la vuelta al mundo del streamer en el año 2025, ha vivido ahora su capítulo más cinematográfico.