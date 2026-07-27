Compatibilidad del subsidio para mayores de 52 años con el IMV: requisitos y pasos para cobrar ambas ayudas

Si tienes más de 52 años y estás cobrando (o a punto de cobrar) el subsidio por desempleo del SEPE, hay una buena noticia que quizá no conocías: el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es totalmente compatible con esa ayuda. Esto significa que podrías recibir las dos prestaciones a la vez y de forma indefinida hasta que llegue la edad de jubilación. Te contamos en detalle cómo funciona esta compatibilidad, qué requisitos debes cumplir y qué pasos tienes que dar para solicitar ambas ayudas.

El Ingreso Mínimo Vital: mucho más que una ayuda de mínimos

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social pensada para hogares con muy bajos ingresos. No hace falta haber cotizado previamente, y su objetivo es claro: garantizar que cualquier persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad tenga unos ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas. La gran ventaja del IMV es que se puede combinar con otras prestaciones e incluso con rentas del trabajo, siempre que los ingresos totales no superen los umbrales establecidos.

El subsidio para mayores de 52 años, en cifras

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años es una ayuda clave dentro del sistema de protección del SEPE. Se concede a quienes han agotado la prestación contributiva y cumplen ciertos requisitos de cotización. A partir de los 52 años, este subsidio se vuelve indefinido: se cobra todos los meses hasta que el trabajador alcanza la edad legal de jubilación. La cuantía para 2026 es de 480 euros mensuales (el 80% del IPREM, el índice público de renta de efectos múltiples que sirve de referencia para muchas ayudas), lo que suma 5.760 euros al año en doce pagas.

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Los datos que confirman la compatibilidad real

Según los últimos informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), compaginar el IMV con el subsidio por desempleo no solo es posible, sino que ya es una práctica muy extendida. En 2024, el 51% de los hogares que recibían el IMV percibía al menos otra ayuda pública. Más en concreto: el 16,6% de los titulares del IMV también cobraba el subsidio por desempleo durante los primeros doce meses de percepción del ingreso mínimo.

Si tienes más de 52 años y cumples los requisitos, ambas ayudas pueden caminar juntas sin problema hasta la jubilación.

Para los mayores de 52 años, la simultaneidad se duplica: la AIReF ha detectado que la combinación de ambas prestaciones es mucho más frecuente a partir de esta edad, porque el subsidio se convierte en una renta de último recurso que puede sumarse al IMV sin penalización. Además, un 17% de los episodios de subsidio por desempleo acaba desembocando en una solicitud del IMV, y casi la mitad de esas peticiones se producen justo cuando el subsidio finaliza, lo que demuestra que las dos ayudas funcionan como una red de protección continua.

Cómo solicitar ambas ayudas sin perderte en el papeleo

Para pedir el IMV, lo más práctico es entrar en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Allí encontrarás un simulador que te dice si cumples los requisitos de renta y patrimonio. Necesitarás DNI, libro de familia y certificado de empadronamiento, entre otros documentos. Si prefieres hacerlo presencialmente, puedes pedir cita en una oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El subsidio para mayores de 52 años se solicita a través del SEPE, una vez agotada la prestación contributiva. Es importante presentar ambas solicitudes por separado y en los plazos establecidos, porque cada prestación tiene su propio procedimiento. Lo fundamental es que los ingresos totales de la unidad de convivencia no superen el límite que marca el IMV, incluyendo lo que se cobre por el subsidio de desempleo.

La ficha práctica

¿Quién puede solicitar ambas ayudas? Personas de 52 años o más que cumplan los requisitos de ingresos y patrimonio para el IMV y que tengan derecho al subsidio por desempleo del SEPE.

Personas de 52 años o más que cumplan los requisitos de ingresos y patrimonio para el IMV y que tengan derecho al subsidio por desempleo del SEPE. ¿Cuánto se cobra? El subsidio para mayores de 52 años son 480 euros al mes (80% del IPREM). La cuantía del IMV varía según la unidad de convivencia hasta garantizar unos ingresos mínimos.

El subsidio para mayores de 52 años son 480 euros al mes (80% del IPREM). La cuantía del IMV varía según la unidad de convivencia hasta garantizar unos ingresos mínimos. ¿Hasta cuándo se pueden cobrar? Ambas prestaciones pueden percibirse de forma simultánea y sin límite de tiempo hasta alcanzar la edad legal de jubilación.

Ambas prestaciones pueden percibirse de forma simultánea y sin límite de tiempo hasta alcanzar la edad legal de jubilación. ¿Dónde se solicita? El IMV, en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o en el INSS. El subsidio de mayores de 52 años, a través del SEPE.

El IMV, en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o en el INSS. El subsidio de mayores de 52 años, a través del SEPE. Requisito clave: Los ingresos totales de la unidad de convivencia, incluido el propio subsidio, no deben superar los umbrales fijados para el IMV.

El resumen rápido (TL;DR)