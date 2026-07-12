Kevin Feige adelanta un cameo sorpresa de Yelena Belova en 'Spider-Man: Brand New Day'

Kevin Feige ha encendido la mecha del verano cinéfilo con un adelanto que los fans del MCU estaban esperando: Yelena Belova, la Viuda Negra interpretada por Florence Pugh, podría colarse en Spider-Man: Brand New Day. La película, que llegará a los cines en apenas unas semanas, ya es uno de los estrenos más esperados del año.

Un cameo con todas las papeletas para ser real

Según ha podido saber Collider el presidente de Marvel Studios habría dejado caer en una conversación reciente que Florence Pugh retomará su papel de Yelena en la cuarta entrega del arácnido. El dato encaja con los planes de Marvel de seguir conectando sus franquicias, y la química entre los personajes puede dar mucho juego.

Por si fuera poco, también se menciona la posibilidad de que Yelena aparezca en Vision Quest, la serie en desarrollo para Disney+ que traerá de vuelta a Paul Bettany. El rumor, aún sin confirmación oficial, ya ha disparado las especulaciones en redes.

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Una taquilla que ya rompe récords

El contexto no puede ser más favorable. Spider-Man: Brand New Day está llamada a ser la tercera película de 2026 en superar los mil millones de dólares, tras The Super Mario Galaxy Movie y Toy Story 5. Solo en los pases previos en Estados Unidos, se espera que recaude más de 200 millones de dólares. Una barbaridad.

La asociación entre Marvel Studios y Sony Pictures sigue dando frutos, y las primeras proyecciones apuntan a que el nuevo Spider-Man mantendrá la racha de éxitos de sus predecesoras. El regreso de Tom Holland es un seguro de vida, y cualquier cameo extra suma enteros al fenómeno.

Las franquicias se mantienen vivas no solo con nostalgia, sino entendiendo qué es lo que el público quiere ver en la gran pantalla.

Por qué encaja (y por qué podría ser un acierto)

No es la primera vez que Marvel juega la carta del cameo para amplificar el hype. Spider-Man: No Way Home demostró que reunir a personajes de distintos universos puede ser una fórmula imbatible. Yelena Belova, con su humor ácido y su entrenamiento de Viuda Negra, encaja a la perfección en el tono desenfadado de las películas del Hombre Araña protagonizadas por Tom Holland.

Además, la posible conexión con Vision Quest sugiere que Marvel está tejiendo una red de historias más ambiciosa de lo que parece. El único riesgo sería saturar la trama con demasiados invitados, pero con el equipo creativo actual, el hype parece más que justificado.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. El rumor llega avalado por el propio Feige, la taquilla promete ser histórica y Florence Pugh es un valor seguro. Si se confirma, la sala vibrará. A falta de anuncio oficial, reservamos la entrada y el pañuelo para lo que pueda venir después.

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