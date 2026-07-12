Julia Janeiro estrena nueva casa en Valdebebas: el dúplex de 635.000 euros que ha encendido las redes

Julia Janeiro, con 23 años recién cumplidos, ya tiene las llaves de su propio dúplex en Valdebebas. La hija de Jesulín y Campanario ha pagado 635.000 euros por 100 metros de independencia y las redes no hablan de otra cosa.

La operación, adelantada en exclusiva por la revista SEMANA, se ha cerrado estas semanas. El piso, de estética moderna y diseño diáfano, reparte sus 100 metros cuadrados en dos alturas y una única habitación, pensada para una vida sin particiones.

La joya de la corona es la terraza privada, ideal para exprimir al máximo los meses de buen tiempo en la capital. Además, suma trastero, plaza de garaje y conserjería 24 horas. La urbanización incluye piscina, gimnasio, pistas de pádel, zonas ajardinadas y espacio de coworking, un guiño a su perfil de creadora de contenido.

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El desembolso no es capricho: Valdebebas se ha convertido en el nuevo polo de atracción del norte de Madrid. En 2013 el metro cuadrado rondaba los 2.000 euros; hoy, la revalorización convierte la compra en una jugada financiera tan sólida como aspiracional.

La mudanza ha contado con el respaldo absoluto de sus padres. Jesulín de Ubrique y María José Campanario han estado presentes, y un equipo de operarios ha trasladado durante horas cajas y muebles. La propia Campanario le dedicó un mensaje público en redes: “Que lo disfrutes, te lo mereces”.

Con 23 años, llaves en mano y un robot de cocina de 1.400 euros como estreno, Julia Janeiro entra en la liga de los 'hijos de' que saltan del dormitorio familiar a la vivienda de lujo.

El detalle estrella del aterrizaje adulto llegó en forma de regalo: un robot de cocina Cookit valorado en 1.400 euros. La joven lo compartió con humor en sus historias, bromeando con que “ya soy mayor, me regalan robots de cocina”. Un guiño que los seguidores han convertido en meme.

Más allá del unboxing: ¿independencia o ventaja de cuna?

El caso de Julia Janeiro reabre un debate recurrente en el imaginario millennial y zeta: ¿es mérito propio o apellido? Con 23 años, pocos pueden permitirse un dúplex de más de medio millón de euros sin ayuda. Pero ni ella lo oculta ni sus padres disimulan el apoyo.

Este tipo de movidas inmobiliarias con sello 'hijo de famoso' son ya un género en sí mismo. Desde la compra de pisos de lujo por parte de otros influencers con padres conocidos hasta las herencias adelantadas que pasan por regalos de cumpleaños. La diferencia aquí es que Julia ha sabido capitalizarlo con un perfil digital propio y una narrativa de ‘independencia’ que, aunque tenga truco, funciona.

La pregunta que queda en el aire: ¿seguirá la estela de otras influencers que convierten su nueva vivienda en contenido? Tour por la casa, unboxing de muebles, reformas en directo… El dúplex de Valdebebas tiene pinta de ser un plató en potencia. Y las marcas lo saben.

El chisme en 3 claves (TL;DR)