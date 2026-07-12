Antonio Orozco retrasa su concierto en Almería para ver el España-Bélgica del Mundial y se vuelve viral

Antonio Orozco tenía un concierto en Almería el 10 de julio, pero el calendario le jugó una mala pasada: justo esa noche España se jugaba el pase a semifinales del Mundial contra Bélgica. El coach de La Voz no lo dudó. Paró el show, montó una pantalla gigante en la plaza de toros y vivió la victoria por 2-1 con 6.000 fans entregados.

El momento que convirtió un concierto en una grada de fútbol

La noche del 10 de julio, mientras la selección sufría en el campo, Orozco estaba ya en el recinto. Según cuenta él mismo en redes, ver el partido con su público era “un sueño”. Así que retrasó el inicio del bolo para que todos pudieran seguir el final del encuentro. Algunos ni siquiera eran especialmente futboleros, pero la tensión se contagió rápido.

El gol de Merino en el minuto 90 hizo estallar la plaza. El vídeo que colgó Orozco muestra a todo el aforo saltando y coreando el tanto como si estuvieran en el estadio. Él mismo, brincando en el escenario, parecía un forofo más. Lo escribió en su post: “No hay dinero para pagar una experiencia como esta. Fue un sueño vivir esto en Almería con casi 6.000 personas”.

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La anécdota no solo es viral por el gesto del artista, sino porque el vídeo captura algo que las campañas de ‘engagement’ no pueden comprar: autenticidad. Y encima, Orozco dedicó el concierto a las víctimas de los graves incendios que habían azotado la provincia días antes, un homenaje que puso la piel de gallina a los asistentes.

No hay marketing que compre la emoción de 6.000 personas coreando un gol en directo mientras esperan un concierto.

Aitana, Ana Mena y Vanesa Martín también vivieron lo suyo

Orozco no fue el único artista que se encontró con el partido en medio del show. Aitana cantaba en Zaragoza pese a haberse roto dos dedos de la mano derecha apenas unas horas antes, y aún así cerró la noche con la camiseta de la selección. Ana Mena paró su concierto, sacó una bufanda y celebó el gol con el público. Vanesa Martín, más poética, cantaba su éxito ‘90 minutos’ precisamente cuando llegaba el tanto decisivo. Pero ninguna de esas escenas ha tenido el eco del vídeo de Orozco, quizá porque en Almería se vivió como un acto colectivo casi improvisado.

El cantante, y coach de La Voz, se encontraba en en la plaza de toros con la presión de cumplir un horario, pero prefirió regalar 90 minutos de fútbol antes que 90 minutos de concierto convencional. Y el público se lo agradeció con una ovación que ya es historia de internet.

Por qué este vídeo nos ha ganado a todos

Vivimos saturados de contenidos diseñados para hacerse virales, pero la espontaneidad sigue siendo imbatible. El gesto de Orozco recuerda a otros momentos en que artistas han conectado con el público a través del deporte, como cuando Vetusta Morla siguió la final del Mundial 2010 desde el escenario. Aquí, el hecho de que el concierto se retrasara —no se suspendiera— demuestra que se puede priorizar la emoción colectiva sin perder profesionalidad.

Además, el contexto local suma: la provincia venía de días complicados por los incendios, y ese gol compartido funcionó como un bálsamo. Orozco lo supo leer. En un entorno donde cualquier queja en redes se magnifica, aquí solo hay aplausos. Lo más probable es que en futuras citas mundialistas veamos más pantallas gigantes en recintos de conciertos, y este vídeo será el precedente que todos recordarán.

El chisme en 3 claves (TL;DR)