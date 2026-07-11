Logran hacer funcionar Minecraft en una Game Boy Color: el nuevo 'Doom' de los modders

Durante años, la pregunta de los ingenieros del cacharreo fue "¿corre esto Doom?". Ahora el testigo lo ha cogido Minecraft. Y el último hito es tan absurdo como glorioso: alguien ha conseguido que el sandbox de Mojang funcione, en 3D de verdad, en una Game Boy Color de 1998.

El responsable es el youtuber Game of Tobi, que ha creado una ROM con un motor tridimensional completo para la consola de Nintendo. No es un demake en 2D cutre: puedes caminar por un mundo en 3D, romper y colocar bloques, y hasta visitar el Nether. La Game Boy Color salió al mercado generaciones antes de que existiera hardware portátil pensado para mover polígonos. Como admite el propio Tobi: “Sinceramente, no sabía si algo así era siquiera posible”.

3D en un cartucho de 1998: cómo narices ha sido posible

La proeza técnica se resume en un archivo .gbc que cabe en una flashcard cualquiera. El juego funciona a velocidad aceptable en la Game Boy Color, aunque las texturas vienen desactivadas por defecto porque ralentizan demasiado la consola. La sorpresa gorda es que la ROM también arranca en la Game Boy original de 1989, aunque a mitad de velocidad y en blanco y negro. Vamos, que el bicho se las apaña incluso con un hardware que vio la luz el mismo año que cayó el Muro de Berlín.

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Eso sí, la experiencia no es exactamente el Minecraft que conoces. No hay sistema de vida, ni inventario, ni mobs que te peguen sustos. La gracia está en pulverizar bloques y construir al aire libre, con un control que pide paciencia: la cruceta mueve al personaje y hay que mantener pulsado un botón para girar la cámara. Intentar mirar alrededor y caminar al mismo tiempo es un pequeño calvario, pero nadie dijo que jugar a Minecraft en una consola de 1998 fuera a ser cómodo.

El Nether en cuatro tonos de verde: lo que incluye (y lo que no)

Game of Tobi no se ha limitado a un mundo de prueba. Ha metido dos escenarios seleccionables y hasta una versión funcional del Nether, con sus bloques infernales, aunque con opciones limitadas. No esperes portales ni fortalezas: el Nether aquí es poco más que un paseo turístico entre bloques de aspecto raro. Pero oye, que exista, ya es un milagro.

La ROM está disponible gratis en en el Patreon del creador. Para jugarla en hardware real necesitas una flashcard y algo de maña, porque el archivo va en formato .gbc. La comunidad ya empieza a testearla en emuladores, y las reacciones van de la carcajada a la reverencia técnica.

Meter Minecraft en una Game Boy Color no va de comodidad, sino de demostrar que los límites del hardware solo existen hasta que alguien se empeña en borrarlos.

La gran pregunta: ¿esto sustituye a la Switch? (truco: no, y no es la idea)

Este tipo de experimentos no nacen para jubilar tu consola actual. Minecraft ya corre de sobra en Switch, móvil, PC y hasta en tu nevera si tiene pantalla. La tradición de meter juegos donde no caben —que nació con Doom en cajeros, impresoras y test de embarazo— es una celebración del cacharreo puro. Lo que mola no es jugar, sino comprobar que alguien ha doblegado un hardware al que ya dábamos por amortizado.

Y no sería raro que esta fiebre se dispare. Hace años que vemos ports demenciales de Doom; ahora Minecraft, con su mundo abierto y sus bloques, tiene el mismo atractivo para los modders. ¿El próximo desafío? Meterlo en un Tamagotchi, quizá. Con lo cabezones que son, seguro que ya hay alguien intentándolo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Técnicamente es una salvajada: 3D real en la Game Boy Color con Nether incluido. Jugablemente es una tortura, pero el orgullo de verlo arrancar borra cualquier pega. Descárgalo, pruébalo en un emulador y siéntete un mago del retro-gaming.

El resumen para vagos (TL;DR)