Marc Márquez arrasa en Sachsenring: novena pole y récord histórico

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. En su circuito talismán, Sachsenring, el ocho veces campeón del mundo acaba de firmar su novena pole position y una vuelta que entrará en los libros de historia: 1:19.041, la más rápida jamás registrada en la era de las motos de 1000cc. 'Quería guerra', ha confesado el piloto de Ducati, 'y el récord de esta pista para dejarlo para siempre'. Dicho y hecho. Con este crono, el catalán se asegura salir primero en la carrera de mañana y, de paso, pulverizar el mejor tiempo de la categoría reina antes de que las 850cc lo cambien todo en 2027.

La estrategia del piloto español ha sido clara: salir a morder desde el primer minuto. Con la Q2 recién iniciada, Márquez ha marcado un primer registro de 1:19.2, pero no se ha conformado. En su segundo intento, ha rebajado el crono hasta ese 1:19.041 que ha dejado al paddock sin palabras. 'Sabía que tenía una oportunidad histórica y no la iba a desaprovechar', ha declarado tras bajarse de su Ducati.

La vuelta más rápida de las 'mil': un récord para la eternidad

La pole del catalán esta mañana en Sachsenring no ha sido un trámite. El de Cervera ha tenido que sudar para rebajar las marcas de su hermano Àlex y del resto de rivales. Con un tiempo de 1:19.041, ha superado por solo 61 milésimas a su compañero de marca en Ducati, Àlex Márquez, que ha regresado a la competición tras meses de baja por lesión. Marc ha explicado que esta semana le pidió a su box que le dieran 'guerra' para buscar 'la vuelta más rápida de las mil', y la ha clavado. El año que viene, las motos pasarán de 1000cc a 850cc, así que esta pole se convierte en el último récord absoluto de la cilindrada actual. Es historia viva, y el dato no admite discusión: nueve poles en Sachsenring, la cifra más alta de cualquier piloto en este trazado y un hito que parece inalcanzable.

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El espejo retrovisor de Àlex: a solo 61 milésimas de la gloria

La sombra de Marc es alargada, pero Àlex Márquez no se ha quedado atrás. Tras una lesión en el test de Sepang que le mantuvo alejado de las pistas durante meses, el menor de los Márquez ha vuelto con un ritmo demoledor. A solo 61 milésimas, su Ducati ha sido la única que ha podido toser al crono de su hermano. La imagen de los dos en la primera fila de parrilla mañana es el sueño de cualquier aficionado. El abrazo en el box, tenso pero cariñoso, ha sido el momentazo del día. A la familia Márquez le sobran motivos para celebrar: este 1-2 en parrilla es su enésima demostración de dominio en Alemania.

En redes, el apellido Márquez vuelve a ser trending topic. Los memes sobre un Marc imbatible en Sachsenring y la vuelta de Àlex ya llenan X, donde los aficionados celebran el regreso del 'otro' Márquez con más fuerza que nunca. Con este panorama, la carrera promete emociones fuertes.

El récord de hoy no es solo una pole más: es la despedida de una era y el testamento de un piloto que ha hecho de Sachsenring su territorio.

Un legado a prueba de motos de 850cc: por qué este récord es historia viva

Con esta pole, Marc Márquez extiende su idilio con el circuito alemán hasta un punto que roza lo sobrenatural. Sachsenring ha sido su casa desde que debutó en MotoGP en 2013, y en esta pista ha forjado una racha de victorias y poles que lo convierten en una leyenda viva del motociclismo. El cambio de normativa a 850cc en 2027 promete reescribir el reglamento, pero este récord quedará grabado como el broche de oro de la era de los motores de 1000cc. Nadie podrá arrebatarle esa vuelta, por muchos años que pasen. Es un premio a la constancia y al talento de un piloto que ha sabido reinventarse incluso en Ducati después de un calvario de lesiones. El circuito, cuyo historial está documentado en Wikipedia, es testigo de una racha que parece no tener fin.

El chisme en 3 claves (TL;DR)