El móvil antes de los 13 y la salud mental: el riesgo que revela un bioquímico

Si tienes menos de 13 años y ya tienes un smartphone en las manos, la ciencia tiene algo que decirte. O mejor, a tus padres. Un estudio con más de 100.000 jóvenes de entre 18 y 24 años, liderado por el bioquímico Albert Xamena, acaba de ponerle números a una sospecha que muchas familias arrastraban: el acceso temprano al móvil está directamente relacionado con problemas de salud mental en la edad adulta. Y las cifras no son tranquilizadoras.

Qué dice exactamente el estudio y por qué importa

El trabajo, de tipo longitudinal (que sigue a las mismas personas durante años), ha analizado la relación entre tener un smartphone propio antes de los 13 años y el estado de salud mental a los 24. Los resultados confirman algo que las familias ya intuían: cuanto más precoz es la exposición, mayor es el riesgo de desarrollar ansiedad, depresión y otros trastornos. El bioquímico lo resume sin rodeos: “Tener un smartphone antes de los 13 se asocia con probabilidades mucho más grandes de tener a los 24 problemas de salud mental”.

La investigación apunta que el verdadero detonante no es el dispositivo en sí, sino el acceso a redes sociales. “Los humanos no estamos hechos para las redes sociales, es demasiado para nuestro cerebro. Y si un adulto ya sufre, un niño todavía más”, explica Xamena. El estudio, que siguió a más de 100.000 jóvenes, revela que el acceso temprano al móvil, está vinculado a alteraciones del sueño, ciberacoso y desconexión familiar, pero el factor más dañino es la inmersión precoz en plataformas diseñadas para enganchar.

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El doble impacto en las niñas: más ansiedad, más pensamientos suicidas

Los efectos no golpean a todos por igual. Las niñas que tuvieron un móvil antes de los 13 años muestran una vulnerabilidad especialmente alta. El estudio detectó entre ellas mayores niveles de pensamientos suicidas, agresividad, baja autoestima y menor resiliencia emocional. También se observa una preocupante desconexión de la realidad. “Es como si el entorno digital les hubiera robado herramientas emocionales básicas a una edad en la que el cerebro está en plena construcción”, añade el investigador.

Lo que podemos hacer: retrasar el acceso y educar de verdad

La recomendación de Xamena es clara: “Los niños no deben tener móviles, tablets o internet. Punto”. Mientras las tecnológicas no implementen sistemas de verificación real para impedir el acceso de menores a las redes sociales, el peso recae en las familias. Retrasar el primer smartphone, limitar las pantallas y hablar con los hijos sobre lo que ven en internet son las únicas barreras a corto plazo. “Todo el mundo puede encontrar el equilibrio otra vez, aunque tristemente estamos rodeados de algo que nos lo quita cada día”, recuerda.

Además de la prevención en casa, hace falta una educación digital sólida en colegios y una presión regulatoria que obligue a las plataformas a ser responsables. No basta con poner un botón de “soy mayor de edad”. La tecnología actual permite verificar la edad con datos biométricos o documentación oficial, pero las empresas no lo aplican porque va contra su modelo de negocio.

Darle un móvil a un niño de 12 años es abrirle una ventana a todo internet, y su cerebro no tiene filtros para procesar lo que le llega.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

🧠 ¿Qué dice el estudio? Tener un smartphone antes de los 13 años multiplica el riesgo de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas a los 24, sobre todo en niñas.

Tener un smartphone antes de los 13 años multiplica el riesgo de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas a los 24, sobre todo en niñas. 👥 ¿A quién afecta exactamente? A los menores que acceden a redes sociales muy pronto, con un impacto mayor en el sexo femenino y en quienes carecen de supervisión adulta.

A los menores que acceden a redes sociales muy pronto, con un impacto mayor en el sexo femenino y en quienes carecen de supervisión adulta. ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Retrasar la entrega del primer móvil, limitar el tiempo de pantalla y educar en un uso crítico de las plataformas digitales.

Si necesitas ayuda

Si estás pasando por un momento difícil, puedes llamar al 024, la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad, disponible 24 horas, todos los días, gratis y confidencial.