Precio de los huevos baja un 30% en el supermercado gracias a la gripe aviar

Si perteneces a ese grupo de jóvenes que calcula hasta el último céntimo del carro de la compra, hay un dato que te interesa: la docena de huevos más barata, la que viene de gallinas criadas en jaula, cuesta ahora un 30% menos que en abril. Esa es la categoría que más se ha abaratado en el lineal, y la razón hay que buscarla en el principio del fin de la crisis de la gripe aviar que llevó los precios por las nubes en 2025.

Según los datos que maneja la Federació Avícola Catalana y el último análisis de la consultora Areté, el descenso comenzó en abril y se ha acelerado este verano, justo cuando la demanda de huevos suele repuntar. La bajada no es uniforme: los huevos de gallinas camperas o ecológicas mantienen precios más altos porque sus costes de producción apenas han variado. Pero la variedad más consumida —los huevos de jaula— ha arrastrado el precio medio a la baja en los lineales.

Por qué se han abaratado los huevos (y qué papel juega la gripe aviar)

Para entenderlo, hay que viajar un año atrás. En julio de 2025, los primeros focos de gripe aviar (la enfermedad que obligó a sacrificar millones de aves en toda Europa) llegaron a las granjas españolas. Badajoz, Toledo, Valladolid, Huelva, Lleida... la lista de explotaciones afectadas se multiplicó en meses. Muchas granjas de ponedoras tuvieron que vaciarse por completo y la producción se desplomó, disparando los precios en origen hasta niveles que luego se trasladaron al ticket de la compra.

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Ahora, el panorama ha cambiado. España recuperó el estatus de país libre de gripe aviar el pasado 10 de febrero, y desde entonces la normalidad ha regresado poco a poco a las explotaciones. "No solo la influenza aviar ha dado un respiro", explica Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana, "sino que las granjas que tuvieron que vaciarse están empezando a regresar paulatinamente a la actividad". A eso se suma la adaptación a las nuevas normativas de bienestar animal, que ha forzado a muchas explotaciones a reconvertirse y que ahora, con cuentagotas, empiezan a producir con normalidad.

El otro factor que explica la caída: Ucrania y Turquía

Pero la producción nacional no ha sido suficiente para llenar los lineales. La Comisión Europea tiró de importaciones masivas, y ahí Ucrania ha sido clave. Según Areté, en los primeros cuatro meses de 2026 las compras de huevos a países fuera de la Unión Europea aumentaron un 88% respecto al mismo periodo de 2025. En el caso de España, el incremento fue del 750%, y el 90% de esos huevos procedían de Ucrania. Turquía también ha aportado un 31% más de producto.

Cuánto cuesta ahora la docena y qué ahorras en la compra del mes

Los precios en venta al público han tardado en reflejar la calma del campo, pero los datos confirman que la tendencia deflacionista ya es firme. En origen, lo que cobra el ganadero por una docena de huevos de jaula ha caído alrededor de un 30% desde abril, y esa rebaja se va trasladando al lineal, aunque con cierto retraso. En el conjunto de Europa, la bajada media es del 15% y los precios han vuelto a niveles de junio de 2025.

¿Cuánto significa eso en tu ticket? Depende del súper y la provincia, pero si antes una docena de huevos de jaula podía costar en torno a 1,80-2 euros, ahora ronda los 1,20-1,40 euros. Si consumes una docena a la semana, el ahorro mensual ronda los 2-3 euros, que no es una fortuna, pero en un contexto en el que la cesta de la compra sigue encareciéndose, cualquier alivio cuenta.

¿Por qué los huevos camperos no bajan igual?

La respuesta es sencilla: los costes de producción de los huevos de gallinas criadas en libertad o ecológicas apenas se han movido. No dependen tanto de las importaciones ni se vieron tan afectadas por la gripe aviar, porque su sistema productivo es diferente. Además, el consumidor que elige huevos camperos o ecológicos suele estar dispuesto a pagar un plus, lo que mantiene los precios estables. Así que si tu bolsillo aprieta, la opción más económica sigue siendo la de jaula.

La demanda de huevos no para de crecer (pese a la subida de precios)

Un dato que sorprende: durante 2025, con los precios disparados, los hogares españoles no dejaron de comprar huevos. Según la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo), los huevos representaron el 1,46% del gasto total en alimentación y el consumo doméstico creció un 2,8% en volumen, hasta los 438 millones de kilos. En tres años, el consumo acumula un incremento del 15%, lo que consolida al huevo como una de las proteínas más competitivas de la cesta de la compra.

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"La demanda sigue creciendo más allá de la disponibilidad o de que los precios sean más altos que hace un año", constata Toda. El verano, junto con la Pascua, es uno de los picos de consumo. Así que no esperes que los huevos se desplomen mucho más: la presión de la demanda mantendrá un suelo.

Aunque los precios en origen han caído con fuerza, la gran distribución tarda en trasladar toda la rebaja al ticket final.

Qué mirar la próxima vez que vayas al súper

Si tu economía manda, fíjate en los huevos de jaula: son los que más han bajado y seguirán haciéndolo en las próximas semanas, a medida que las granjas españolas recuperen el ritmo y las importaciones sigan fluyendo. La incertidumbre no ha desaparecido del todo —la gripe aviar es cíclica—, pero por ahora la tendencia es amiga de tu cartera. Eso sí, conviene seguir de cerca el comportamiento del mercado en otoño, cuando la producción propia sea mayor y las importaciones se reduzcan; entonces veremos hasta dónde puede bajar realmente el precio del huevo.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)