Oler chocolate negro con alto cacao puede darte más repes en piernas (incluso en ayunas), según la ciencia

A mí lo del gimnasio en ayunas me da una pereza tremenda, pero hay un truco con olor a chocolate negro que te suma repeticiones sin despeinarte. Literal. Un estudio recién publicado en Frontiers in Physiology demuestra que oler chocolate con un 90% de cacao te ayuda a hacer más repeticiones de piernas sin que te pese más. Y sí, funciona hasta en ayunas.

El experimento es de los que levantan la ceja: 23 hombres sanos, en ayunas desde hacía diez horas, haciendo extensiones de piernas mientras olían tres cosas distintas —chocolate negro líquido (90% cacao), chocolate con leche (60% cacao) y agua. El resultado pilla por sorpresa.

El estudio que confirma lo que tu nariz ya intuía

Los investigadores colocaron a cada participante frente a la máquina de extensiones. Justo antes de la primera serie y entre tanda y tanda, les expusieron durante 30 segundos al aroma correspondiente. Lo que midieron fue el rendimiento, pero también el hambre, la saciedad y la sensación de esfuerzo.

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El aroma del chocolate negro disparó los números. Los que lo olieron completaron de media 18 repeticiones más que el grupo del agua. Y lo mejor: no sintieron que se esforzaran más. La percepción del esfuerzo fue idéntica a la del grupo de control, pero el volumen de entrenamiento se fue por las nubes.

Por el otro lado, el chocolate con leche no afectó al apetito, pero hizo la experiencia más agradable. Los participantes sumaron unas 9 repeticiones extra, una mejora modesta comparada con el negro, pero suficiente para sospechar que el olor no es un placebo cualquiera.

El olor a chocolate negro con 90% de cacao añadió 18 repeticiones sin aumentar la sensación de esfuerzo.

Por qué el chocolate negro suma 18 repeticiones (y el de leche solo 9)

El autor principal, el doctor Mohamed Nashrudin bin Naharudin, lo explica con una metáfora que se entiende a la primera. “El aroma del chocolate negro actúa como una señal aprendida para un alimento rico, amargo y muy saciante, que básicamente engaña al organismo y lo induce a un estado anticipatorio de plenitud”. Vamos, que tu cerebro cree que ya ha comido algo denso y no te deja caer en la pereza.

El chocolate con leche, más dulce, funciona por otro lado: es una recompensa hedónica, un empujón sensorial que te hace entrenar más a gusto pero sin modificar las señales de hambre. O sea, dos caminos distintos que acaban en más repes.

¿Y si no es solo el chocolate? El precedente de la saciedad anticipada

El estudio abre una línea curiosa: otros alimentos que asociamos con saciedad podrían generar el mismo efecto. Los investigadores aún no lo han probado, pero Nashrudin aventura que “no creemos que el chocolate sea del todo único”. Si un olor te resulta familiar y atractivo, podría funcionar.

A falta de hormonas en sangre, la explicación es inferencial, pero tiene lógica. Nuestro sistema de recompensa aprendido desde pequeños convierte un aroma en una señal potente. Es como cuando hueles el café recién hecho y ya te activas: aquí en lugar de despertarte te carga de repeticiones.

🧠 Para soltarlo en la cena

El olor a chocolate negro engaña al cuerpo para que rinda más.