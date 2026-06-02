Colapso en Madrid por la PAU: Los 'parches' de Metro y Cercanías no evitan los problemas en el transporte

Más de 42.000 estudiantes madrileños comenzaron este lunes las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), una convocatoria especialmente sensible para la movilidad en la región por la concentración de desplazamientos hacia los campus públicos a primera hora de la mañana.

Tras la primera jornada, la Comunidad de Madrid ha declarado que el inicio de los exámenes se ha desarrollado "con total normalidad y sin incidencias", según palabras de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en una visita a la Universidad de Alcalá. Sin embargo, este diario ha podido conocer numerosas quejas de viajeros y problemas en puntos relevantes de la red de transporte, pese a los refuerzos anunciados por Metro de Madrid y Cercanías.

Según datos de la administración, la convocatoria de este año de la PAU reúne en concreto a 42.047 alumnos, un 5,6 % más que el curso pasado. Las pruebas se celebran hasta el jueves 4 de junio en las seis universidades públicas madrileñas, con el viernes reservado para incidencias o coincidencias horarias. La mayor cifra de estudiantes se concentra en la Universidad Complutense, con 13.424 inscritos, seguida de la Universidad Autónoma, con 10.341, la Carlos III, con 6.348, la Universidad de Alcalá, con 5.595, la Rey Juan Carlos, con 4.510, y la Politécnica, con 1.829.

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Alumnos en una clase de preparación para los exámenes de la PAU 2026 | Fuente: Agencias

El calendario hace especialmente delicadas las mañanas de esta semana. Los primeros llamamientos del lunes se situaban media hora antes del inicio de los exámenes, con pruebas desde las 9:30 horas, lo que obligaba a miles de alumnos a desplazarse en plena hora punta. A esa presión habitual se suma el arranque de una semana compleja para la movilidad madrileña, con grandes eventos previstos en la capital, como los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano, la visita del Papa o la Feria del Libro.

Metro refuerza las líneas universitarias, pero persisten las quejas

Metro de Madrid había anunciado un refuerzo de hasta el 23 % en las líneas 6 y 12 durante los días de la PAU, con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia los campus universitarios. El incremento de trenes se concentra en las franjas de mayor demanda: por la mañana, el dispositivo empieza a las 8:00 horas, antes del inicio de los exámenes, y por la tarde se intensifica entre las 17:00 y las 19:00 horas, coincidiendo con la salida de las pruebas.

La línea 6 resulta clave por su conexión con Ciudad Universitaria, principal acceso a la Universidad Complutense y a la Politécnica, además de estaciones como Moncloa, Argüelles, Guzmán el Bueno, Cuatro Caminos y Príncipe Pío, todas ellas con enlaces relevantes. En MetroSur, el refuerzo se centra en la línea 12 y en estaciones vinculadas a campus o intercambiadores, como Hospital de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos, Getafe Central, Leganés Central, El Casar, Fuenlabrada Central, Móstoles Central y Alcorcón Central.

Pese a ese dispositivo, la primera jornada dejó incidencias y malestar entre algunos usuarios. A primera hora de la mañana se registraron cortes en líneas como la 9, una circunstancia especialmente problemática en una jornada en la que cualquier demora podía condicionar la llegada de estudiantes a sus sedes de examen. También se produjeron quejas por trenes con aire acondicionado averiado en plena franja de calor y por situaciones de hacinamiento que impedían a algunos pasajeros acceder a los convoyes.

Madrid, 7:45 de la mañana. Imposible acceder a un vagón de Metro. Parece que el refuerzo del servicio solo está reservado para la visita del papa. pic.twitter.com/bKSNsngAdK — José Antonio Gallego (@pazuengos) June 1, 2026

La C-4 de Cercanías, con demoras hacia Cantoblanco

En Cercanías, el foco estuvo puesto en la línea C-4, una de las conexiones más importantes para los estudiantes que acuden al campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid. Renfe había anunciado un refuerzo específico para los días 1, 2, 3 y 4 de junio, con cuatro trenes adicionales entre Chamartín y Cantoblanco. El dispositivo se concentra especialmente a partir de las 8:00 horas, coincidiendo con la llegada a los exámenes, y por la tarde, en torno a las 17:55 horas, cuando finalizan las pruebas.

Según Renfe, este refuerzo supone cerca de 6.300 plazas adicionales al día y busca responder al fuerte incremento de viajeros entre la capital y el campus de la Autónoma. La medida es relevante porque la C-4 vertebra desplazamientos desde el sur, el centro y el norte de Madrid, conectando municipios y estaciones clave con Chamartín y Cantoblanco. Para miles de alumnos, especialmente los examinados en la UAM, su funcionamiento condiciona directamente la llegada a tiempo.

Sin embargo, en el momento más sensible de la mañana, en torno a las 8:00 horas, se registraron demoras en la C-4. La incidencia afectaba precisamente a la franja reforzada y a una línea considerada estratégica para esta convocatoria. Aunque los retrasos en Cercanías forman parte de una red sometida a una demanda muy elevada, que pase justo el primer día de la PAU y en la línea reforzada para la PAU deja una percepción muy negativa en los usuarios.

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Aviso del canal de WhatsApp de Cercanías por demoras en la línea C-4 durante la PAU 2026 | Fuente propia

"Un día importante con el inicio de la PAU y la línea C4 de Cercanías que da servicio a Colmenar Viejo, también con incidencias. Otra muestra de cómo ni en días claves sois capaces de mantener el servicio sin incidencias. Incompetencia total y absoluta", se queja la asociación Vecinos por Colmenar Viejo al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Habrá que ver cómo continúan evolucionando el resto de días de celebración de una PAU que, como curiosidad, llega con novedades en el modelo de examen. Cada materia cuenta con un modelo único, aunque con posibilidad de elección en algunos apartados, y al menos un 20 % de las preguntas tiene carácter competencial. Las universidades madrileñas también pueden utilizar de forma aleatoria dispositivos de detección de radiofrecuencia para evitar el uso fraudulento de móviles, relojes inteligentes, auriculares u otros dispositivos electrónicos, una medida destacada por la Comunidad de Madrid.