Stop Killing Games, ante la ley que frenará la muerte de los videojuegos online

Alguien en California se ha plantado ante el apagón de servidores que deja tus juegos convertidos en un pisapapeles. El movimiento Stop Killing Games, nacido de la rabia por el cierre de The Crew, ha conseguido que la Asamblea estatal apruebe el proyecto AB-1921, conocido como Ley de Protección de Nuestros Juegos.

El germen: cuando apagar un servidor equivale a tirar tu dinero a la basura

No es la primera vez que una editora decide que un juego online ya no es rentable y, sin más, lo desconecta. The Crew de Ubisoft fue el detonante: un título de carreras comprado por millones que de la noche a la mañana se volvió injugable. Los jugadores se quedaron con el disco en la mano, literalmente, porque sin servidor el juego ni arrancaba.

El movimiento Stop Killing Games surgió de ese hartazgo. Desde entonces ha estado dando guerra en Europa y ahora, por fin, ha movido ficha en California.

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Lo que exige la ley (y lo que no toca)

El proyecto AB-1921, impulsado por el asambleísta Chris Ward, plantea tres cosas muy claras. Las compañías tendrían que avisar con 60 días de antelación antes de cerrar un juego que dependa de servidores, ofrecer un parche para seguir jugando sin conexión o mediante servidores de fans, y si no pueden, reembolsar el dinero a los compradores.

Eso sí, no todos los juegos entran en el saco. Quedan excluidos los gratuitos, los que se ofrecen por suscripción y aquellos que se pueden jugar sin conexión indefinidamente. Es decir, apunta a los juegos de pago que directamente se mueren si se apaga el enchufe.

Los jugadores llevan años pidiendo que no les quiten lo que compraron; California acaba de escucharles.

La industria contraataca: no es tan fácil como parece

Como era de esperar, a las grandes editoras no les ha hecho ni pizca de gracia. Video Games Europe, el grupo que agrupa a los pesos pesados del sector, ya ha advertido de que desarrollar juegos como servicio se volvería prohibitivamente caro si estas leyes prosperan. La Entertainment Software Association en Estados Unidos también ha puesto el grito en el cielo, alegando riesgos de seguridad y propiedad intelectual.

La realidad es que el proyecto no obliga a mantener los servidores abiertos para siempre, sino a dejar una alternativa. Y si no, que devuelvan el dinero. Es decir, lo mismo que haría cualquier tienda con un producto defectuoso.

El proyecto aún tiene que pasar por el Senado estatal, donde se debatirá en comisión este mismo junio. Si logra superar ese trámite y la firma del gobernador (o una mayoría cualificada), California sentará un precedente histórico. Y quién sabe, quizá la Comisión Europea, que ya ha recibido peticiones similares, tome nota.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. La ley es sensata, no dinamita el modelo de negocio y da a los jugadores un derecho básico. Si pasa el Senado, puede cambiar las reglas del juego para siempre. Crucemos los dedos.

El resumen para vagos (TL;DR)