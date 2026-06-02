Kohei Ikeda deja Bandai Namco tras 20 años y los fans tiemblan por Tekken 9

Bandai Namco vuelve a perder a uno de sus nombres clave. Kohei Ikeda, el director que nos trajo los dos últimos Tekken, ha anunciado su adiós tras 20 años en la compañía japonesa. Y la noticia ha caído como un jarro de grasa fundida entre los fans de la saga de lucha.

En un comunicado en redes sociales, Ikeda se ha mostrado 'profundamente orgulloso de haber trabajado con gente increíble' y asegura que deja el equipo de Tekken en buenas manos. Sin dramas, sin indirectas. Un adiós de manual que, sin embargo, no calma los nervios de una comunidad que ya ha visto demasiadas salidas ilustres en los últimos meses.

Ikeda no era un currante más. Antes de capitanear Tekken 7 y Tekken 8, fue diseñador en SoulCalibur IV y Tekken Tag Tournament 2. Es decir, llevaba dos décadas moldeando el feeling de los puñetazos y los combos que nos han hecho gritar delante de la pantalla. Sin él, la pregunta es inevitable: ¿quién va a poner orden en el caos de personajes, mecánicas y heat systems de la próxima entrega?

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El efecto dominó: de Harada a Ikeda, y ahora qué

Esta no es la primera ficha que se cae. En diciembre de 2025, Katsuhiro Harada, productor histórico y cara visible de la franquicia, anunció su marcha tras tres décadas. Y si aquello ya olió a final de ciclo, lo de Ikeda confirma que la vieja guardia está haciendo las maletas en bloque.

El destino de Harada ya lo conocemos: lidera VS Studio, una nueva desarrolladora subsidiaria de SNK. Se fue a levantar otro barco mientras Bandai Namco se queda sin capitán y sin el que diseñaba las velas. Así, como suena.

Perder a Ikeda seis meses después de Harada no es un relevo generacional: es ver cómo se vacía la cabina de mando de una de las sagas más longevas de la lucha.

Por si faltaba morbo, Bandai Namco acaba de presentar la hoja de ruta del Año 3 de Tekken 8, con la llegada de Yujiro Hanma (de Baki) como invitado estrella. Pero tener un personaje rompedor no tapa el agujero: lo que preocupa no es el presente, sino un futuro que se escribe con interrogantes.

¿Se queda Tekken sin capitán y a la deriva?

Las sagas de lucha dependen de una visión fuerte. Street Fighter tiene a sus directores, Mortal Kombat a los suyos. Tekken se ha quedado sin el productor que la parió y sin el director de sus dos últimas iteraciones. No es drama gratuito: es un hecho.

Ikeda no ha dicho cuál será su próximo destino pero el comunicado deja claro que sigue en la industria. Tal vez se una a Harada en VS Studio, o monte algo propio. Sea como sea, el lore interno de Bandai Namco se resiente justo cuando la serie necesitaba un golpe de timón para encarar la novena entrega.

Los fans ya especulan con que el relevo vendrá de dentro, pero sin nombres sobre la mesa, el único ruido que se escucha es el de los joysticks temblando.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Si hablamos de hype por Tekken 9, está bajo mínimos. Sin director ni productor, el desarrollo es una incógnita. Pero el miedo sí que escala posiciones: perder a dos figuras clave en seis meses es una señal de que algo se mueve, y no precisamente para bien.

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El resumen para vagos (TL;DR)