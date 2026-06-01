Ambientador Mercadona: el nuevo producto con aromas diferentes que promete ser el más buscado

Reconócelo: los ambientadores de siempre te aburren. Mercadona acaba de lanzar uno con un aroma que es otra historia.

He podido probarlo esta misma semana en mi Mercadona de confianza y tengo que decirte que el olor a madera cálida dura horas sin empalagar. Se llama ambientador spray Oud Bosque Verde, pertenece a la línea Bosque Verde de limpieza, y cuesta 1,15 euros. Por menos de un café, tienes una fragancia que no es el típico floral a limpio.

Lo que hace especial a este ambientador (y no es el precio)

El punto fuerte de este producto es su aroma. Mercadona ha apostado por el oud, una esencia muy utilizada en perfumería de lujo por sus matices cálidos, envolventes y elegantes. No es el típico olor a pino ni a lavanda. Es intenso, profundo y nada empalagoso. Yo lo he puesto en el salón y el recibidor, y el cambio se nota nada más entrar.

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El oud proviene de la madera de agar, muy valorada en Oriente Medio y en la alta perfumería. En un ambientador, se traduce en una atmósfera acogedora que le da un toque diferente a cualquier habitación. Nada que ver con los perfumes que se evaporan en diez minutos y no sabes si has echado algo o no.

El aroma oud: un perfume de lujo para tu salón por 1,15 euros

El formato en spray de 300 ml permite controlar la intensidad: un par de pulsaciones bastan para que el salón huela de maravilla. Además, el bote es compacto, fácil de guardar en cualquier estantería o armario, y el pulverizador es suave y no gotea, algo que se agradece cuando tienes prisa. Por ese precio, cunde muchísimo.

Según ha adelantado Vanitatis, el producto ya está disponible en la sección de limpieza y hogar de Mercadona, justo al lado de los demás ambientadores Bosque Verde. Y por lo que he visto en tiendas y en redes, en algunos establecimientos ya han volado las primeras unidades. Vamos, que la gente lo está comprando sin pensarlo dos veces.

Por 1,15 euros te llevas a casa un aroma que normalmente cuesta el triple en cualquier perfumería.

Hablamos de un ambientador que rompe con lo de siempre y que además cuesta menos que un billete de metro. Si estás harto de que tu casa huela a suavizante de supermercado, este spray es un puntazo. Eso sí, no esperes un olor suave: el oud tiene personalidad y te avisa desde el primer segundo.

¿Compensa el cambio o nos quedamos con los de siempre?

Si algo ha demostrado Mercadona con su línea Bosque Verde es que la calidad no está reñida con el precio. Ya lo vimos con sus limpiadores y detergentes; ahora le toca el turno a un ambientador que se sale de lo convencional. Personalmente, me parece un acierto para quienes buscan un toque más adulto en casa sin gastarse un dineral.

No es la primera vez que la cadena apuesta por aromas diferentes. En velas y microperfumados ya probaron con sándalo o vainilla, pero este spray en concreto da un paso más hacia la sofisticación. Eso sí, si eres de los que prefieren los perfumes frescos y ligeros, quizá el oud te resulte demasiado intenso al principio. Pero por 1,15 euros, merece la pena probar. Y si no te convence, siempre puedes volver a tu microperfumado de toda la vida.

🛒 Directo al grano

Precio: 1,15 €. Formato: spray 300 ml. Sección: limpieza y hogar, junto a los ambientadores Bosque Verde. Disponible ya en tiendas físicas de Mercadona.