Gwyneth Paltrow vuelve a ser viral: su sustituto 'raro' del parmesano que incendia las redes

Gwyneth Paltrow ha vuelto a incendiar las redes con un truco de cocina: usar rúcula picada en lugar de parmesano. Su aparición en el 'Today Show' del 27 de mayo ya acumula millones de visualizaciones y una avalancha de críticas.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No es un beef entre famosos, pero que Gwyneth vuelva a normalizar los sustitutos 'saludables' más raros ha disparado los memes y la indignación. El internet está dividido entre los que se ríen y los que ven un peligroso mensaje anti-lácteos.

Qué ha pasado exactamente en el 'Today Show'

Gwyneth acudió al programa matinal estadounidense para cocinar con dos de sus presentadores, Savannah Guthrie y Carson Daly. Llevaba una receta de albóndigas de pavo sin gluten y sin cereales, típica de su cadena Goop Kitchen. El momento viral llegó cuando tocó añadir el queso. La receta original pedía una taza de parmesano rallado, pero ella decidió sustituirlo por hojas de rúcula picada.

Publicidad

“Si quieres evitar los lácteos, un truco que yo hago es picar rúcula y ponérsela. Suena raro, pero le da una textura agradable y está delicioso”, explicó la actriz. La cara de Savannah Guthrie, entre la incredulidad y el asco contenido, ya es un meme por sí solo.

Por qué las redes están que arden y esto no es solo una anécdota

En cuestión de horas, el clip acumuló más de cinco millones de reproducciones en TikTok y X. Hubo quien lo tomó con humor y quien lo encontró sencillamente alarmante. “¿Rúcula en lugar de queso? Esto es una broma, ¿verdad?” era el comentario más repetido. La broma recurrente es que, con la rúcula, ni el sabor ni la textura pueden parecerse al parmesano. Pero el trasfondo es más serio.

No es la primera vez que Gwyneth recibe críticas por promover hábitos alimenticios restrictivos. En 2023, reveló en una entrevista que su dieta diaria consistía en café, sopa o caldo de huesos para comer, y una cena paleo con 'montones de verduras' a las seis de la tarde. Varios dietistas-nutricionistas titulados mostraron su preocupación pública, calificando aquella rutina de demasiado restrictiva. Ella tuvo que matizar que no era un consejo universal, sino lo que le funcionaba a ella.

La comida no necesita ser un enemigo al que disfrazar de otra cosa para ser válida.

Aquel revuelo, lejos de calmarse, parece cíclico. El año pasado, la propia Gwyneth admitió en su podcast que ya estaba “un poco harta” de la dieta paleo y que volvía a comer pan de masa madre, queso y algo de pasta. Pero apenas unos meses después, allí estaba delante de millones de espectadores sugiriendo un vegetal como sustituto de un lácteo.

El internet, como siempre, entró en en modo combustión y los comentarios se llenaron de burlas sobre la “rúcula rallada” y de comparaciones con la escena de ‘Ratatouille’.

El historial de Gwyneth con la comida restrictiva y el debate de fondo

Gwyneth lleva décadas construyendo un imperio del bienestar que ha sido acusado de promover pseudociencia y miedos alimentarios. Su marca Goop ha vendido desde huevos de jade para la vagina hasta consejos nutricionales que rozan la obsesión. Sustituir un alimento por otro no es el problema; el problema es el mensaje que lanza. Convertir una hoja verde en queso no es un truco de cocina ingenioso, es otra vuelta de tuerca a la idea de que los lácteos son el enemigo.

La dieta paleo elimina grupos enteros de alimentos que la ciencia considera perfectamente saludables, como los lácteos y los cereales integrales. Que una figura con 15 millones de seguidores diga en horario de máxima audiencia que puedes “evitar los lácteos” con rúcula —sin ninguna evidencia de que sea necesario— alimenta la cultura de la restricción injustificada. Y eso, para muchas personas vulnerables, puede ser una puerta a una relación tóxica con la comida.

Publicidad

La mayoría de sus fans está enfadada, pero no solo por la ridiculez del truco. Es agotador ver cómo figuras con acceso a la mejor nutrición del mundo venden miedo a ingredientes básicos. Al final, la rúcula en las albóndigas sabe a hierba mojada, no a queso. Y si quieres parmesano, ponte un buen trozo de verdad y disfruta.

El chisme en 3 claves (TL;DR)