El aviso de la farmacéutica Eva Fernández sobre la crema Nivea: por qué no sirve como tratamiento antiedad

Si en tu casa la lata azul de Nivea lleva décadas reinando porque alguien te dijo que era ‘antiedad’, necesitas leer esto. El mito se ha pasado de generación en generación… y la ciencia acaba de darle la puntilla. La farmacéutica Eva Fernández, en su cuenta de Instagram @eva.nutriskin, lo ha explicado con una claridad que da hasta rabia: la crema de toda la vida hidrata de maravilla, pero no trata las arrugas profundas.

Lo que dice la experta (y no es opinión, es pura química)

La crema Nivea de la lata azul es oclusiva a más no poder. Crea una película sobre la piel que impide que el agua se escape, así que, sí, hidrata. Pero no lleva ni un solo activo antiedad que funcione en la dermis: ni retinoides, ni colágeno, ni péptidos, ni vitamina C estabilizada. Lo único que hace es sellar la humedad que ya tienes, como si pusieras papel film sobre la cara.

Tiene el mismo efecto que ponerte una mascarilla de vaselina: la piel se ve más lisa, pero en cuanto la retiras, desaparece el espejismo.

Eva Fernández lo resume así: «Se produce un efecto visual temporal por hidratación. La piel se ve más tersa unos minutos, pero eso no es envejecimiento atajado». Y tiene lógica: para estimular colágeno, hay que llegar a las capas profundas, y esta crema se queda en la superficie.

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Entonces, ¿para qué sí es perfecta? (tus codos te lo van a agradecer)

La propia farmacéutica lo deja claro: en zonas resecas como los talones, los codos o las rodillas, «la Nivea de toda la vida es dios». Sella, nutre y repara porque frena la pérdida de agua en placas rugosas. Además, es barata — unos 3 euros el bote — y cunde un montón. Así que no la tires, simplemente no le pidas más de lo que da.

Ahora, si la usas en la cara y tienes piel sensible, ojo: contiene perfumes y alérgenos como limonene, linalool o geraniol que pueden irritar. La propia Eva confiesa que ella nunca se la pondría en el rostro por ser comedogénica y potencialmente irritante en labios o párpados.

Si buscas antiedad sin ruina, esto es lo que sí funciona

El verdadero chollo antiedad asequible no está en una lata de Nivea, sino en productos con retinoides encapsulados o péptidos que realmente penetran. Marcas como The Ordinary, Nacomi o SVR ofrecen sérums con retinol por menos de 10 euros, y funcionan.

La farmacéutica zanja el mito: para que una crema difumine arrugas tiene que mandarle órdenes a tu piel desde dentro. La Nivea azul solo le echa un cerrojo a la humedad. Si andas buscando prevenir líneas de expresión, mejor mira las etiquetas donde ponga 'retinaldehído' o 'matricaria'.

🧠 Para soltarlo en la cena

La crema Nivea azul no borra arrugas profundas. Hidrata sellando la superficie, pero nada más.